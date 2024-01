Kamiński i Wąsik na wolności? "Duda podejmie decyzję"

Andrzej Duda czeka na dokumentację sądową w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od Prokuratora Generalnego. Wcześniej prezydent rozpoczął postępowanie ułaskawieniowe, co oznacza dłuższą drogę prowadzącą do wyjścia byłych szefów CBA z więzienia.

Szef gabinetu politycznego prezydenta Marcin Mastalerek w TVN24 we wtorek mówił o kolejnych krokach głowy państwa w tej sprawie. Powiedział, że jak tylko Andrzej Duda otrzyma od Prokuratora Generalnego akta sądowe dotyczące Kamińskiego i Wąsika "podejmie decyzję".

Duda ułaskawi Wąsika i Kamińskiego? Mastalerek tłumaczy

Mastalerek nie powiedział, ku czemu skłania się Duda. Według nieoficjalnych informacji medialnych głowa państwa jest gotowa na ponowne ułaskawienie byłych szefów CBA. Wcześniej Duda zrobił to w 2015 r., kiedy politycy PiS nie byli jeszcze prawomocnie skazani za tzw. aferę gruntową w 2007 r. W ocenie części konstytucjonalistów ta decyzja Dudy była bez skutków prawnych.

- Prezydent wzywał Adama Bodnara do szybszego przesłania opinii i akt. To wygląda na złośliwe działanie - mówił Mastalerek we wtorkowy poranek. Dodał, że w jego ocenie "to prezydent Duda ma rację, a nie prezes Jarosław Kaczyński".

Prezes PiS w ostatnich dniach wzywał Dudę do bardziej zdecydowanych działań ws. osadzonych polityków PiS. Kamiński i Wąsik prowadzą za kratkami głodówkę. W poniedziałek były minister spraw wewnętrznych trafił na SOR cywilnego szpitala w Radomiu z powodu niskiego poziomu glukozy w organizmie. Według WP nie został na noc na oddziale i wrócił do więzienia.

Źródło: Radio ZET/TVN24