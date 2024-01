Kamiński i Wąsik nie dostaną przepustki? "Duda potwierdził, że nie są posłami"

W środę w Sejmie odbyła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni - w jej trakcie lider Polski 2050 był pytany m.in. o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy we wtorek, po ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę, opuścili zakłady karne.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Hołownia: Duda potwierdził, że nie są posłami

Problem z Kamińskim i Wąsikiem polega obecnie na tym, że mamy dwie narracje. Politycy i urzędnicy sympatyzujący z PiS, jak i sami zainteresowani twierdzą, że nadal są posłami. Odmienne zdanie ma większość rządząca i Szymon Hołownia, który stwierdził w środę, że "jako człowiek, osobiście nic nie ma do Kamińskiego i Wąsika". - Natomiast zostali skazani za przestępstwo, są przestępcami - powiedział Hołownia.

- Przestępcami ułaskawionymi, to prawda, bo prezydent miał do tego prawo. Andrzej Duda, tym aktem to potwierdził nawiasem mówiąc - bo jakby nie było wyroku Sądu Okręgowego w sprawie karnej, to z czego miałby ich ułaskawiać - jeżeli ułaskawił, to potwierdził wyrok, jak potwierdził wyrok, to potwierdził, że nie są posłami - stwierdził Hołownia.

"Straż Marszałkowska widziała już wszystko"

Marszałek Sejmu był też pytany o to, czy spodziewa się ewentualnych ekscesów z udziałem Kamińskiego i Wąsika podczas zaplanowanego na czwartek posiedzenia Sejmu. Hołownia zaczął od wyrażenia nadziei, że będzie to spokojny dzień w parlamencie.

- Ktoś dzisiaj słusznie powiedział, że Straż Marszałkowska przez 30 lat demokracji widziała już wszystko. Potwierdzam. Rozmawiałem ze Strażą Marszałkowską. Takie rzeczy, jakie się tu czasem wyprawiały, to się fizjologom nie śniły - powiedział.

Kamiński i Wąsik nie wejdą do kuluarów i na salę obrad

Szymon Hołownia podkreślił, że "dzisiaj obserwujemy pewne retoryczne wzmożenie, a wokół tego tematu jest dużo emocji". - Nie wydaje mi się, żeby jutro dochodziło do jakichś specjalnych ekscesów. Dla mnie sprawa jest jasna. Nie powinno być tutaj przemocy, ani żadnych przepychanek - mówił.

- Ja i prezydium Sejmu podchodzimy do tego ze spokojem. Jestem przekonany, że będzie spokojnie. Oczywiście, będzie mnóstwo różnych słów, będą oskarżenia, ja będę oskarżany o różne rzeczy. Natomiast sprawa jest prosta. Panowie są byłymi posłami. Rozmawialiśmy z komendantem Straży Marszałkowskiej. Nie ma między nami różnicy zdań w tej sprawie, a więc Straż Marszałkowska nie będzie wpuszczała do kuluarów i na salę obrad osób, które posłami nie są - zapewnił marszałek Sejmu.

"Rozważymy, czy wydać przepustki jednorazowe dwóm byłym posłom"

Hołownia dodał, że "z uwagi na to, że powinniśmy mieć w Sejmie porządek i spokój, prezydium Sejmu rozważy dzisiaj, czy na te dwa dni, kiedy ta sprawa jest tak gorąca, nie należy się również wstrzymać z wydaniem przepustek jednorazowych tym dwóm byłym posłom, żeby też mogli spokojnie przejść całą procedurę porządkowania swojego statusu w Sejmie".

- Ja wiem, że prawnicy tacy czy inni mogą wyrazić taką, czy inną opinię. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 99 stanowi jasno. Był wyrok, nie ma mandatu. Konstytucja stanowi też, że żeby Sejm pracował w sposób ważny, potrzeba 230, a nie 460 posłów - mówił.

Pytany o to, czy ma jakiś sposób na długoterminowe rozwiązanie tej sytuacji, Szymon Hołownia odpowiedział: - Tak, najprostszy. Czyli pogodzenie się z wyrokami sądu. - Nie ma wątpliwości. Wyrok karny zapada i to sąd wygasza mandat, nie marszałek. Marszałek pisze papier i stawia pieczątkę, żeby mógł być rozpoczęty proces obsadzania tego mandatu. On potwierdza fakt, a nie go kreuje. Bo ten fakt został wykreowany przez wyrok sądu karnego. Ja oczywiście wiem, że są inne głosy w tej sprawie. Natomiast ja muszę zająć stanowisko - dodał.

Źródło: Radio ZET