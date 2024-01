Kamiński i Wąsik nie mogli liczyć na drugi akt łaski Dudy? "Nie byłby respektowany"

Prezydent zdecydował o najkrótszej możliwej dziś drodze, czyli wszczęciu procedury w trybie prezydenckim z wyłączny stanowiskiem prokuratora generalnego. Aby zostało to przeprowadzone w 100 proc. zgodnie z prawem, by nikt nie mógł tego kwestionować - przekonywała w Radiu ZET Małgorzata Paprocka. Zdaniem ministry w Kancelarii Prezydenta, gdyby Andrzej Duda ponownie dokonał wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika aktu łaski, to dokument ten "nie byłby respektowany".