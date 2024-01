Kompletny chaos, ponownego ułaskawienia jednak nie będzie? Mastalerek dementuje

"Super Express" podał w niedzielę informację, że prezydent zdecydował o ponownym ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Taka deklaracja miała paść w rozmowie z tabloidem.

- Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - powiedział prezydent w wywiadzie dla "SE".

Mastalerek: w sprawie ułaskawienia nic się nie zmieniło

- Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - podkreślił.

Okazuje się jednak, że słowa Andrzeja Dudy mogły zostać błędnie zinterpretowane. Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastelerek powiedział w rozmowie z Onetem, że w sprawie ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika "nic się nie zmieniło".

- Prezydent niedawno wszczął ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w oparciu o kodeks postępowania karnego. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo takie są wymogi przy tej ścieżce prawnej - powiedział Mastalerek.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r. Dwa tygodnie temu policja zatrzymała obu polityków PiS, którzy zostali osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował 11 stycznia o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

