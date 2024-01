Kamiński i Wąsik pojawią się w Sejmie. Tusk: sprawa panów się zaczęła

Donald Tusk odniósł się na konferencji do słów Mariusza Kamińskiego, który po wyjściu z więzienia powiedział: "Panie Tusk, panie Hołownia - niedługo się zobaczymy".

- Nie przewiduję spotkania z Mariuszem Kamińskim z różnych względów. Mam co robić. Nie ma czego negocjować. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami. Nie byłoby tego całego zamieszania, gdyby pan prezydent nie zdecydował się w 2015 roku na ułaskawienie - stwierdził premier.

Tusk: sprawa Kamińskiego i Wąsika się zaczęła

- Nazywając rzecz po imieniu, pan prezydent ułaskawił ich wyłącznie z jednego powodu. Bardzo chciał, żeby te osoby - wówczas oskarżone, dziś skazane - mogły pełnić funkcje rządowe - mówił Tusk.

Premier podkreślił, że zgodnie z jego wiedzą to nie koniec kłopotów z prawem Kamińskiego i Wąsika. - Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się nie zakończyła. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. To, co robili przez ostatnie osiem lat także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby użyć Pegasusa przeciwko działaczom opozycji. Nie mogliby nielegalnie inwigilować oponentów politycznych. Panowie są bezpośrednio zaangażowani w to, że kierowane przez nich służby chroniły chory układ władzy - powiedział Tusk.

- Jeśli będą próbowali destabilizować życie naszego państwa, to pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi. Nie mam wątpliwości, że Polacy chcieliby się zajmować czymś innym niż losem obu panów - dodał premier.

We wtorek 23 stycznia wieczorem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli z więzienia w związku z ponownym ułaskawieniem przez prezydenta. Politycy PiS zapowiedzieli, że zamierzają się pojawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Konsekwentnie twierdzą, że nadal są posłami.

Źródło: Radio ZET