Prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym przekazał, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. - Panowie są ułaskawieni z całą mocą - powiedział Duda. Zaapelował do Adama Bodnara o natychmiastowe zwolnienie Kamińskiego i Wąsika z więzienia.

Prezydent po raz kolejny powtórzył, że w jego ocenie akt łaski z 2015 roku był prawidłowy, skuteczny i nadal obwiązuje. Podkreślił, że ubolewa nad tym, że prokurator generalny nie zdecydował się, aby zawiesić wykonywanie kary Kamińskiego i Wąsika. - Z ludzkiego punktu widzenia jest to dla mnie niezrozumiałe - powiedział.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Romą Wąsik i Barbarą Kamińską - żonami prawomocnie skazanych posłów PiS.

Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy

23 stycznia do prezydenta zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego - poinformował resort sprawiedliwości. "Opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla prezydenta" - dodano w informacji MS.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. Dwa tygodnie temu policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda w pierwszej połowie stycznia poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. Wkrótce potem Adam Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika i wszczął postępowanie ułaskawieniowe na podstawie Kpk.

Dopytywany, ile potrwa ta analiza, Bodnar odpowiedział wtedy, że "kilka dni". - To stanowisko, to nie jest stanowisko, które polega na analizie całych akt postępowania, tylko raczej pod kątem procedury ułaskawieniowej. Ja przekażę akta ze stanowiskiem, a później już wszystko w rękach prezydenta, co on z tym zrobi - mówił Bodnar w połowie stycznia.

Źródło: Radio ZET