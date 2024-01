Kamiński i Wąsik: ułaskawieni, a później skazani. Dlaczego ich sprawa wróciła?

W 2010 roku szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali oskarżeni m.in. o przekroczenie uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z tzw. aferą gruntową. W czerwcu 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie umorzył postępowanie, ale zażalenie wniósł prokurator, na skutek którego postanowienie o umorzeniu zostało uchylone, a sprawa przekazana ponownie do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. W marcu 2015 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali uznani przez Sąd I instancji winnymi przekroczenia uprawnień i nieprawomocnie skazani na karę 3 lat pozbawienia wolności. W listopadzie tego samego roku Prezydent Andrzej Duda zastosował wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prawo łaski. W marcu 2016 sprawa została umorzona. Wydawało się, że to koniec historii, ale sprawa niespodziewanie wróciła na wokandę w czerwcu 2023 roku.

Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

6 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy uchylił postanowienie sądu z marca 2016 roku o umorzeniu postępowania i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Okręgowym. 20 grudnia 2023 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani. Jak to możliwe, skoro już raz, za to samo przewinienie, zostali ułaskawieni przez prezydenta?

– Prawo łaski ma zastosowanie do osób skazanych, którymi Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie byli w chwili ich ułaskawienia przez Prezydenta. Osobą skazaną zgodnie z polskim prawem jest jedynie osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu, zaś w stosunku do osoby skazanej wyrokiem nieprawomocnym zastosowanie ma zasada domniemania niewinności, zgodnie z którą oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Akt łaski z 2015 r. był nieskuteczny, bowiem zastosowany został w stosunku do osób chronionych wówczas zasadą domniemania niewinności. Potwierdził to w dniu 31 maja 2017 r. Sąd Najwyższy, który w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych) oraz że zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych – tłumaczy mec. Anna Chybińska-Twardawa, adwokat, partner w Kancelarii Dubois i Wspólnicy, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Pojawiły się głosy, że w 2015 roku prezydent, zamiast ułaskawienia, mógł zastosować abolicję indywidualną. Co to jest abolicja?

Ułaskawienie a abolicja

– Ułaskawienie to darowanie orzeczonej kary lub środka karnego po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego, a abolicja to zakaz wszczęcia postępowania wobec określonej osoby albo nakaz wstrzymania lub umorzenia postępowania już prowadzonego stosowana na etapie postępowania karnego przed wydaniem wyroku skazującego – mówi mec. Anna Chybińska-Twardawa.

– Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 139 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski - ani w tym, ani w żadnym innym przepisie Konstytucji RP nie ma mowy o stosowaniu abolicji. Przedstawiciele doktryny w przeważającej większości stoją na stanowisku, że przepis ten nie upoważnia Prezydenta RP do stosowania aktu abolicji indywidualnej – zaznacza mec. Anna Chybińska-Twardawa.

A dlaczego prezydent nie może ich ułaskawić teraz, po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku? – Po 20 grudnia 2023 r. Prezydent może ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, nie chce tego jednak tego zrobić, bo przyznałby wówczas, że popełnił błąd i że jego poprzednia decyzja była niesłuszna – wyjaśnia mec. Anna Chybińska-Twardawa.

Źródło: Radio ZET