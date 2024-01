Kamiński i Wąsik w Telewizji Republika mówią o pobycie w więzieniu. "Związano mnie pasami w łóżku"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dzielą się w Telewizji Republika przeżyciami z więzienia i refleksjami na temat ich zatrzymania. Były minister spraw wewnętrznych został zapytany m.in. o stan zdrowia. Przyznał, że doświadczył "drastycznego zabiegu" przymusowego dokarmiania.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Telewizji Republika

- Związano mnie pasami na łóżku i przez nos chciano podać mi sondę z posiłkiem. Mam przegrodę nosową niewłaściwie zbudowaną i było to niesamowicie bolesne. Wsadzono mi pół metra rury do przełyku - opowiedział były poseł PiS. - Ktoś podjął decyzję, żeby mnie złamać, ale im się do nie udało - podkreślił Kamiński.

- Chcieli nas zgnoić - powiedział były szef MSWiA, mówiąc o łamaniu praw człowieka. - Będziemy walczyć dalej. Mamy przygotowany plan. Będziemy zaskakiwali naszych wrogów - zdradził.

Wąsik opowiedział, jak wyglądało zatrzymanie obu polityków w Pałacu Prezydenckim. Relacjonował, że przyszło ośmiu policjantów, by ich zatrzymać. Przekazał, że chcieli poczekać na prezydenta i wyszliby do mundurowych. - Sytuacja potoczyła się inaczej. Odnoszę wrażenie, że zachowanie szefów SOP-u nosiło znamiona niepodporządkowania się prezydentowi. Szefostwo SOP-u zawiodło - mówił.

Powtórzył też, że dostał informację o uwolnieniu w momencie, gdy odmawiał różaniec i to, według niego, jest bardzo symboliczne. Podkreślał, że cały czas się modlił o odzyskanie wolności.

Byli posłowie zostali też zapytani przez Holecką, czy wezmą udział w kolejnym posiedzeniu Sejmu. Kamiński przekazał, że potrzebuje kilka dni na rekonwalescencję. - Musimy przygotować sobie szczegółowy scenariusz. Potrzebuję kilka dni na nabranie sił i wrócę do Sejmu. Panie Hołownia, panie Tusk, spojrzymy sobie w oczy, jesteśmy posłami, nie odpuścimy - powiedział.

Kamiński nazwał tzw. agenta Tomka "kanalią", odnosząc się do kolejnych doniesień, że zastrzeżeń wobec ich działalności jest więcej. - Trwa kampania odebrania nam godności, nienawiści, hejtu, kłamstw. Niewiarygodne postaci mówią bzdury - podsumował.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika