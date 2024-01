Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w czwartek byli gośćmi telewizji wPolsce. Chociaż uwolnieni z więzienia politycy upierają się, że nadal są posłami, w czwartek nie przyszli jednak na obrady. - Nie jesteśmy byłymi posłami. Na pewno pojawimy się w Sejmie - zapowiedział Kamiński.

Politycy PiS, którzy spędzili kilkanaście dni w więzieniu, zostali również zapytani o stan zdrowia. Obaj dopowiedzieli, że czują się dobrze, ale schudli z powodu protestu głodowego. Kamiński nawiązał do sytuacji z początku tygodnia, gdy został przewieziony z aresztu śledczego do szpitala na badania. - Pewne problemy się pojawiały. Ale to jest pod kontrolą - powiedział były szef służb. - Ja wchodziłem w głodówkę z większym zapasem niż Mariusz Kamiński. Dzisiaj możemy się uśmiechać, ale łatwo nie było - dodał Wąsik.

Kamiński i Wąsik w telewizji wPolsce. "Pojawimy się w Sejmie na naszych warunkach"

Politycy ułaskawieni przez Andrzeja Dudę porównali rząd Donalda Tuska do reżimu Wojciecha Jaruzelskiego. - Będzie opór przeciwko temu, ten opór musi być. Będziemy walczyć, widzimy, co się dzieje. Nasza sprawa jest bardzo drastyczna, ale przecież widzimy, co się dzieje w mediach, co się dzieje w prokuraturze, jakie są zapowiadane dalsze ruchy tego reżimu - mówił Kamiński.

- To, że ten rząd powstał 13 grudnia ma niezwykłą wymowę, symboliczną. To jest tak jak z reżimem Jaruzelskiego. To są ludzie bezwzględni, łamiący prawo w sposób ostentacyjny. Mający zewnętrzne, zagraniczne poparcie. Im się wydaje, że to wystarczy, żeby zniszczyć opozycję, bo ich celem jest zniszczenie opozycji - przekonywał Kamiński.

Były szef CBA po raz kolejny przedstawiał siebie i Wąsika jako więźniów politycznych. Na ekranie widzowie mogli zobaczyć belkę z napisem: “Pierwsi więźniowie polityczni Tuska”. - Nasza sprawa miała być drastycznym przykładem zastraszenia ludzi, zastraszenia działaczy opozycji. Odbiorą wam wolność, odbiorą wam godność, odbiorą wam możliwość pełnienia funkcji publicznych, to był ten cel - uważa Kamiński. Polityk PiS stwierdził również, że został skazany przez “panią z Iustitii”. - Ja nie chcę powiedzieć o tej osobie, że to jest sędzia, która ma orła w koronie na piersi (...) Oczywiście wyrok jest całkowicie bezprawny - zaznaczył.

Źródło: Radio ZET/wPolsce