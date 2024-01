Kamiński i Wąsik w więzieniu. Autobus zablokował drogę prezydentowi? Nowe fakty

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca wynika, że autobus, który we wtorkowy wieczór zatrzymał się na czerwonym świetle obok Belwederu jako trzeci pojazd, po zmianie świateł nie ruszył z powodu spadku powietrza w układzie pneumatycznym. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ewa Ignaczak-Bandych sugerowała, że mogło dojść do zaplanowanej operacji mającej na celu zablokowanie trasy Andrzeja Dudy.