Kamiński i Wąsik wejdą do Sejmu? Morawiecki: będę chciał ich wprowadzić

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od wtorku przebywają za kratami. Były szef MSWiA i CBA oraz jego były zastępca, skazani prawomocnymi wyrokami za nadużycie uprawnień w aferze gruntowej, znajdują się w jednostkach na terenie woj. mazowieckiego.

Morawiecki: będę chciał wprowadzić Kamińskiego i Wąsika do Sejmu

Andrzej Duda - choć przez cały czas utrzymywał, że ułaskawienie, którego dokonał wobec nich w 2015 roku, jest w mocy - w środę wszczął procedurę ułaskawieniową. Teraz od decyzji ministra sprawiedliwości oraz sądów zależy, czy i jak szybko politycy wyjdą z więzienia. Nie zwróci im to jednak mandatów poselskich, które wygasły po tym, jak usłyszeli wyroki.

Mateusz Morawiecki, który był w piątek gościem Radia ZET, przekonywał, że Kamiński i Wąsik wciąż są posłami, a ich karty dostępu do budynku na Wiejskiej zostały dezaktywowane w sposób "bezprawny". - Jeśli tylko opuszczą więzienie, to mają prawo zasiadać w izbie niższej i głosować - powiedział. Zadeklarował też, że będzie chciał ich wprowadzić".

- W starciu z nagą siłą, np. szpalerami ZOMO, nie mieliśmy szans, ale racje moralne były po naszej stronie i w końcu zwyciężyliśmy. Tak będzie i tym razem - stwierdził. Zapewnił jednocześnie, że politycy opozycji "nie będą się bili" ze Strażą Marszałkowską.

- Pokażemy dokumenty, z których wynika, że to my jesteśmy na prawie. Będziemy domagać się realizacji tego prawa - dodał. - To konstytucja polska i prawo decydują o tym, kto jest parlamentarzystą lub nie. W moim najgłębszym przekonaniu, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami - ocenił.

