Kamiński i Wąsik wyszli z Pałacu. Wygłosili oświadczenie i wrócili do prezydenta

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wygłosili krótkie oświadczenie przed Pałacem Prezydenckim. - Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem, byliśmy już poza naszymi miejscami zamieszkania, do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem RP - powiedział Kamiński.

Mariusz Kamiński stwierdził, że "to kolejny przejaw bezprawia", jaki jego zdaniem odbywa się w ich sprawie od lat. Dziękował też prezydentowi "za wyrazy solidarności, za zrozumienie tej sytuacji". Zaznaczył, że Andrzej Duda zaprosił jego i Macieja Wąsika na uroczystość jako posłów na Sejm.

Kamiński i Wąsik wygłosili krótkie oświadczenie przez Pałacem

- Jesteśmy, nie ukrywamy się, jesteśmy tu u pana prezydenta, wiemy, że w okolicach Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policyjne w celu zatrzymania nas, w tej chwili rozmawiamy z panem prezydentem - dodał.

Maciej Wąsik podkreślił, że zamierza wziąć udział w manifestacji PiS, która ma odbyć się w czwartek 11 stycznia przed Sejmem. Po wygłoszeniu krótkiego oświadczenia skazani prawomocnie politycy PiS wrócili do Pałacu Prezydenckiego.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Do policji wpłynęło postanowienie sądu nakazujące służbom doprowadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu. Oznacza to, że politycy mogą zostać zatrzymani w każdej chwili

Źródło: Radio ZET