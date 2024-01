Kamiński i Wąsik wywiezieni poza Warszawę. Wiadomo, gdzie trafili

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wywiezieni z aresztu śledczego Warszawa-Grochów - dowiedziała się Wirtualna Polska. Politycy PiS, skazani prawomocnymi wyrokami, trafili do dwóch różnych jednostek - Wąsik do zakładu karnego pod Ostrołęką, a Kamiński do Radomia.