Kulisy zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. "Pracownicy Kancelarii Prezydenta nie stawiali oporu"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Były szef CBA i MSWiA oraz jego były zastępca trafili na komendę policji przy ul. Grenadierów na warszawskim Grochowie.

Andrzej Duda nie był obecny przy interwencji policji. Prezydent kilkadziesiąt minut wcześniej udał się do Belwederu na spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Prezydencka minister zdradza kulisy

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych w swoim wpisie w mediach społecznościowych ujawniła kulisy zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. Opisała ich jako "gości prezydenta".

"Po powrocie z Belwederu prezydent miał jeszcze rozmawiać z panami posłami. W tym momencie doszło do wejścia policji do Pałacu Prezydenckiego. Nie zostały mi okazane żadne dokumenty. Kiedy rozmawialiśmy z Panami naprzeciwko gabinetu Prezydenta, funkcjonariusze policji zatrzymali prezydenckich gości" - czytamy we wpisie.

"Została naruszona godność polskiego państwa, godność ułaskawionych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Już po wyprowadzeniu Panów, zostało złożone pismo do mnie od Komendanta Głównego Policji, które jeszcze nie dotarło do moich rąk. Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP nie stawiali oporu funkcjonariuszom" - dodała prezydencka minister.

Źródło: Radio ZET/Twitter