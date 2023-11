Kamiński: PiS musi obmyć się z szamba. Duda mógł być jak Chruszczow

Michał Kamiński w programie "Gość Radia ZET" skomentował finisz negocjacji dotychczasowej opozycji, która w piątek ma przedstawić umowę koalicyjną, a w poniedziałek uchwalić własne prezydium Sejmu. Jego zdaniem Elżbieta Witek, która dotychczas kierowała pracami izby niższej parlamentu, nie powinna zostać wybrana na wicemarszałka.

- Absolutnie i osobiście była odpowiedzialna za łamanie regulaminu Sejmu i obyczaju parlamentarnego - komentował senator. Dodał: - Nie sądzę, by ktokolwiek, kto niósł osobistą odpowiedzialność za niszczenie RP, mógł być naszymi głosami wybierany do ważnych stanowisk.

Gość Radia ZET. Michał Kamiński porównał Dudę do Chruszczowa

Kamiński ostro odniósł się do ostatnich 8 lat, w których PiS miał większość w Sejmie. - PiS przez 8 lat deptało obyczaje polityczne w Polsce. Jeśli ktoś wyszedł z szamba, to najpierw powinien się umyć, a dopiero później pouczać innych co do zasad higieny osobistej - podkreślił.

Zdaniem wicemarszałka Senatu prezydent Andrzej Duda popełnił błąd, powierzając Mateuszowi Morawieckiemu z PiS misję stworzenia nowego rządu w tzw. pierwszym kroku. - Jak prezydent chce wysłać Kaczyńskiego na polityczną emeryturę, to w takiej prostej i prymitywnej analizie, można dostrzec chęć upokorzenia Morawieckiego - mówił Kamiński.

Polityk jednak poszedł dalej w swojej analizie. - Andrzej Duda miał szansę pokazać się jako prezydent Rzeczpospolitej i rozpocząć proces destalinizacji, dekaczynizacji, być Chruszczowem Prawa i Sprawiedliwości. Przeprowadzić ich XX zjazd i powiedzieć o kulcie jednostki, błędach i wypaczeniach. (...) Obmycie się z szamba z tych ostatnich 8 lat jest PiS co najmniej potrzebne - mówił.

Kamiński nawiązał do wydarzeń z 1956 roku w Związku Radzieckim, kiedy doszło do XX zjazdu partii komunistycznej. Trzy lata po śmierci Stalina kierownictwo polityczne ZSRR skrytykowało kult jednostki i stalinizm.

