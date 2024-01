Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdy Andrzej Duda był w Belwederze. Były szef CBA oraz jego zastępca zostali skazani na dwa lata więzienia za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z aferą gruntową. Prezydent Andrzej Duda nie uznaje tego wyroku i twierdzi, że zostali przez niego ułaskawieni.

Mecenas Michał Zuchmantowicz powiedział Radiu ZET, że przygotowuje się do złożenia zażalenia na - jak to określił - bezprawne zatrzymanie Kamińskiego. Mecenas przywołuje przy tym decyzję nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka sejmu o wygaśnięciu mandatu poselskiego Kamińskiego.

Adwokat Mariusza Kamińskiego złoży zażalenie na zatrzymanie swojego klienta

Prawnik dodał, że jego klient jest w dobrej formie i nie złamią go nielegalne działania organów państwa. Zuchmantowicz ma w środę zaplanowane widzenie z Kamińskim. Na razie nie ma informacji, czy przeniosą go do więzienia poza Warszawę. Przed aresztem śledczym płoną znicze.

Politycy PiS są oburzeni sytuacją. - Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i uprowadziła posłów. To skandal, zamach stanu – grzmiał Przemysław Czarnek. Na antenie Radia ZET stwierdził, że odpowie za to szef MSWiA Marcin Kierwiński, nadzorujący polskie służby.

Źródło: Radio ZET