Kamiński ze wstawiennictwem Szymczyka. Kierwiński odpowiada: Może warto przeprosić

Generał Jarosław Szymczyk, który - lekko mówiąc - nie zapisał się najlepiej na kartach historii polskiej policji, napisał list do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. W jego treści były komendant główny policji wstawił się za Mariuszem Kamińskim i zaapelował o zwolnienie go z zakładu karnego.

Szymczyk wstawił się za Kamińskim. Napisał list do Bodnara

"Dziś to ja piszę do pana w trosce o człowieka, który znajduje się, jak wynika z doniesień medialnych, w bardzo trudnej sytuacji, stanowiącej dla niego realne zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Piszę do pana w trosce o człowieka, z którym miałem zaszczyt współpracować przez ostatnie blisko pięć lat - pana Mariusza Kamińskiego" - czytamy w liście, który został opublikowany w mediach społecznościowych.

Generał Szymczyk, który zasłynął m.in. opaleniem granatnika w budynku KGP nie szczędził też słów pochwały wobec Mariusza Kamińskiego. "Przez ostatnie pięć lat miałem możliwość współpracy z panem ministrem Kamińskim. Współpracy i obserwowania człowieka, który z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem i oddaniem służył Polsce i Polakom" - napisał Szymczyk.

"W bardzo trudnych latach naznaczonych pandemią, atakiem na polską granicę przez sterowany z Moskwy białoruski reżim, czy udzielenie pomocy milionom uciekających przed agresją wojsko rosyjskich obywatelom Ukrainy" - kontynuował Jarosław Szymczyk.

Szymczak apeluje ws. Kamińskiego. Kierwiński odpowiada: Może warto przeprosić

Na koniec pojawił się apel skierowany do ministra Bodnara. "Bardzo proszę pana ministra jedynie o to, aby mając na względzie niekwestionowalną, wzorową służbę na rzecz Polski pana ministra Kamińskiego, patrząc przez pryzmat decyzji o ułaskawieniu go przez pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim przez pryzmat jego zdrowia, zechciał pan ponownie rozważyć możliwość zwolnienia pana ministra Kamińskiego z odbywania kary w zakładzie karnym do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie" - napisał Szymczyk.

Fakt, że Szymczyk wstawił się za Kamińskim nie umknął uwadze polityków. W mocnych słowach skomentował to szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Zamiast pisać listy w obronie byłego szefa, może warto napisać jeden, w którym będą przeprosiny dla Polek pobitych na marszach kobiet i dla tych, którzy musieli sprzątać gabinet po zabawie z granatnikiem" - napisał w mediach społecznościowych.

Źródło: Radio ZET/Twitter