Kancelaria Prezydenta przekazała w piątkowym komunikacie, że w przyszły wtorek i środę, 24 i 25 października, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie RP X kadencji. Jak podkreślono, spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

Spotkanie z Dudą? Tomczyk: Tusk wkrótce odbierze od niego nominację

W piątek wieczorem Tomczyk został zapytany w Polsat News, czy w ramach delegacji KO do Pałacu Prezydenckiego uda się Donald Tusk. - Najprawdopodobniej tak. Nie wiem, jak wyglądają szczegóły zaproszenia, ale rozumiem, że one są skierowane do liderów partyjnych, więc Donald Tusk, jako kandydat na premiera, na pewno nie tylko spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, ale też wkrótce odbierze od niego nominację, tak jak się to dzieje w każdym demokratycznym kraju - odpowiedział Tomczyk.

- Wszystkie te dywagacje posłów PiS, albo ministrów w Kancelarii Prezydenta, są po prostu nie na miejscu. Wiemy, jak wygląda wybór Polaków, wiemy, jak wygląda ta przyszła koalicja, i im szybciej zrealizujemy wolę Polaków, tym lepiej. Dzisiaj ciągle premierem jest Mateusz Morawiecki. Im szybciej się to skończy, tym szybciej będzie spełniona wola mieszkańców naszego kraju - mówił Tomczyk.

Jednocześnie zastrzegł, że w ramach roboczych spotkań z prezydentem nie będą poruszane kwestie zmian ustawowych np. w sprawach praworządności czy mediów publicznych. - Myślę, że na to jest absolutnie za wcześnie. To będzie zależało od przyszłego premiera, od tego, jak ułoży sobie stosunki z prezydentem - powiedział polityk PO.

Tomczyk dopytywany, czy jest wola współpracy z prezydentem, odpowiedział: "Oczywiście, że tak". - Sprawa jest rozstrzygnięta. Nie ciągnijmy tego spektaklu przekazywania władzy o kolejne tygodnie, bo naprawdę jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, ludzie czekają na konkrety - dodał polityk PO.

Kancelaria Prezydenta informowała, że w przyszłym tygodniu na wtorek, na godz. 12, zaplanowano spotkania z przedstawicielami KW Prawo i Sprawiedliwość, natomiast na godz. 14 konsultacje z KKW Koalicja Obywatelska PO. N IPL Zieloni. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami KKW Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe – Polska 2050 Szymona Hołowni (godz. 11.00), KW Nowa Lewica (godz. 13.00) i KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (godz. 15.00).

PAP - Marcin Jabłoński