Jednogłośną decyzją sygnatariuszy paktu senackiego Małgorzata Zych straciła rekomendację w wyborach do Senatu. Nie będzie kandydatką ze strony żadnego z ugrupowań (go) tworzących - poinformował PAP rzecznik PSL Miłosz Motyka. Na ten moment nie wiadomo, co z kandydatką zjednoczonej opozycji w okręgu nr 54 (Stalowa Wola).