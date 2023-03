Kandydatura Tuska zablokowana? Zdecydowany komentarz z opozycji

Chcemy przygotowywać się do wyborów, by były wygrane, a potem będziemy rozmawiać, kto będzie pełnić jakie funkcje. To nie czas na stawianie wet i kandydatów na premiera - mówiła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z Wirtualną Polską. Odniosła się w ten sposób do słów innej parlamentarzystki Lewicy, Pauliny Matysiak, która sugerowała weto części tego środowiska wobec potencjalnej kandydatury Donalda Tusk na premiera, gdyby wybory wygrała opozycja.