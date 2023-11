Karina Bosak: wykształcenie, działalność polityczna, życie prywatne

Karina Bosak to polska prawnik i polityk. W tegorocznych wyborach parlamentarnych uzyskała dwa razy więcej głosów niż „partyjna jedynka” - Janusz Korwin-Mikke, który ostatecznie nie dostał się do sejmu.

„Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się oddać na mnie swój głos i obdarzyli mnie zaufaniem! Reprezentowanie Was, to dla mnie ogromne wyróżnienie i zobowiązanie, któremu będę starała się jak najlepiej sprostać poprzez działanie i pracę dla dobra Polski!” - dziękowała swoim wyborcom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co wiemy o parlamentarzystce?

Karina Bosak – wykształcenie i praca

Karina Bosak ma 35 lat i pochodzi ze Szczecina. Ma prawnicze wykształcenie. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu na Florydzie F.G. Levin College of Law i programu European Advocacy Academy w Brukseli.

Kompetencje zawodowe rozwijała dzięki pracy w m.in. w kancelariach prawnych oraz sądach okręgowych w Warszawie. Przez lata była związana z Fundacją Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Sprawowała m.in. funkcję Dyrektora Centrum Wolności Religijnej.

Karina Bosak – działalność polityczna

Karina Bosak nie miała wcześniej doświadczenia politycznego. W tegorocznych wyborach parlamentarnych postanowiła wystartować z ramienia Konfederacji w podwarszawskim okręgu nr 20. Debiutantka na polskiej arenie politycznej uzyskała zaskakująco dobry wynik. Aż 21 217 zdobytych głosów przełożyło się na miejsce w ławach sejmowych.

Do sejmu dostał się również jej mąż – Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, który wcześniej startował w wyborach prezydenckich. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji został wybrany na jednego z wicemarszałków.

Karina Bosak – życie rodzinne

Karina Bosak w listopadzie 2020 r. wraz z mężem powitali na świecie pierwszego potomka, syna Artura. Dwa lata później urodził się ich drugi syn Daniel. Teraz posłanka spodziewa się trzeciego dziecka. Jak przyznała niedawno w wywiadzie dla RMF FM, nie widzi problemu w godzeniu obowiązków posłanki z opieką nad dzieckiem.