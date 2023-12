„Posłanka z Lewa” i pani od angielskiego. Kim jest Katarzyna Kotula?

Katarzyna Kotula pojawiła się na sejmowych korytarzach w 2019 roku. Cztery lata później, podczas wyborów parlamentarnych 2023, uzyskała reelekcję jako „jedynka” na listach Nowej Lewicy w okręgu wyborczym nr 25 (Gdańsk, Sopot oraz okoliczne powiaty z województwa pomorskiego). Jakie są poglądy i postulaty posłanki? Co warto wiedzieć o jej działalności i życiu prywatnym? Wyjaśniamy.

Katarzyna Kotula – życiorys, wiek, zawód, wykształcenie

Katarzyna Kotula urodziła się 1 lutego 1977 roku w Gryfinie. Jako dziecko trenowała tenisa w lokalnym klubie sportowym Energetyk Gryfino. Następnie przez kilka lat grała i uczyła się w Stanach Zjednoczonych. Posłanka Lewicy uzyskała jednak wykształcenie w Polsce: na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła filologię angielską. Jest także absolwentką 27. edycji Szkoły Liderów Politycznych – inicjatywy wspierającej osoby działające w różnych obszarach życia publicznego.

Przed działalnością polityczną zajmowała się pracą pedagogiczną: przez 20 lat uczyła języka angielskiego dzieci i młodzież z Gryfina. „Jestem zwolenniczką nowoczesnych metod nauczania i zawsze starałam się skutecznie wdrażać systemy edukacji na miarę XXI wieku” – pisze na swojej stronie internetowej posłanka.

Zobacz także: Katarzyna Kotula: Prawo do aborcji i prawo kobiet do samodecydowania, to nie jest żadna fanaberia

Katarzyna Kotula – działalność polityczna, Nowa Lewica, Sejm

Katarzyna Kotula angażowała się na przestrzeni lat w rozmaite inicjatywy. Jest współzałożycielką Komitetu Społecznego „Jesteśmy”, zrzeszającego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Działa również jako aktywistka feministyczna i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Posłanka opisuje swoją dotychczasową działalność w następujący sposób: „Organizowałam i współorganizowałam protesty, happeningi, warsztaty, szkolenia, debaty oraz inne działania związane z obroną praw człowieka, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”.

W ogólnopolską politykę zaangażowała się podczas tworzenia Wiosny Roberta Biedronia — była koordynatorką partii w Gryfinie i okręgu wyborczym nr 13 do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (nie udało jej się wówczas zostać europosłanką). W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskała mandat poselski do Sejmu IX kadencji z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2021 roku – po rozwiązaniu partii Wiosna – wstąpiła do Nowej Lewicy. W wyborach parlamentarnych 2023 uzyskała reelekcję, otrzymując ponad 33 tysiące głosów w okręgu wyborczym nr 25. Podczas X kadencji Sejmu została przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zobacz także: Katarzyna Kotula: Bez zaangażowania lekarzy nie ochronimy kobiet, pacjentek

Katarzyna Kotula – poglądy i postulaty

Katarzyna Kotula wymienia swoje priorytety polityczne na stronie internetowej. Głównymi obszarami zainteresowania i działalności posłanki Lewicy są:

prawa kobiet;

wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin;

nowoczesna edukacja;

świeckie państwo.

Posłanka deklaruje się jako zwolenniczka liberalizacji prawa aborcyjnego (możliwość przerwania ciąży do 12. tygodnia), małżeństw jednopłciowych, likwidacji klauzuli sumienia, waloryzacji rent i emerytur oraz wprowadzenia tzw.renty wdowiej. W notce biograficznej na Instagramie działaczka nazywa samą siebie „Posłanką z Lewa”.

Katarzyna Kotula – partner, córka, życie prywatne

Katarzyna Kotula może pochwalić się długim stażem uczuciowym – w 2023 roku obchodziła wraz ze swoim partnerem 27. rocznicę związku. Para ma córkę Julię, która podobnie jak jej mama angażuje się w inicjatywy społeczne – brała udział m.in. w protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności przesłanki embriopatologicznej jako przyczynie usunięcia ciąży.

W 2022 roku posłanka poinformowała, że w dzieciństwie padła ofiarą molestowania seksualnego. Oprawcą miał być Mirosław Skrzypczyński, trener tenisa w klubie Energetyk Gryfino oraz prezes Polskiego Związku Tenisowego w latach 2017-2022. - To on jako sprawca przemocy powinien wstydzić się tego, co zrobił. [...] Chcę, żeby mnie usłyszano i żeby to odpowiednio wybrzmiało. Bo wiem, że jest wiele ofiar, którym zniszczył życie, a które nigdy nie będą miały tej odwagi, żeby się mu przeciwstawić. Im, nam wszystkim, należy się sprawiedliwość. To osoby, które ze względu na to, co je spotkało, idą przez życie z traumą. Bo bycie zawodniczką czy zawodnikiem trenera Skrzypczyńskiego w jakiś sposób naznaczyło nas na całe życie – mówiła w rozmowie z portalem Onet.

Źródło: Radio ZET/katarzynakotula.pl/onet.pl/oko.press