Katarzyna Lubnauer: Był to na pewno największy marsz we współczesnej Polsce. Uważam go za sukces

Ile tak naprawdę było osób na Marszu Miliona Serc? - Zależy kogo spytamy? OKO Press podało, że był milion i że oni to szacują, jak poprzednie wydarzenia. Oni twierdzą, że był milion. Onet pisze 600-800 tys. Ja uważam, że to jest dyskusja bezprzedmiotowa. Był to na pewno największy marsz we współczesnej Polsce. Było mnóstwo ludzi. Była niesamowicie dobra atmosfera. Ludzie byli uśmiechnięci, pewni zwycięstwa - powiedziała Katarzyna Lubnauer – wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesna, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Michała Wróblewskiego.

Można powiedzieć porażka, bo nie dowieźliście tego miliona.

- Marsz, w którym jest najwięcej w historii Polski ludzi, uważam za wielki sukces.

Marszałek Terlecki mówił, że to marsz pustych serc.

- To ciekawe, bo my się dzisiaj w ogóle nie zajmowali PiS-em w Spodku. Natomiast PiS w Spodku zajmował się non stop marszem.

Jarosław Kaczyński powiedział, że 60 tys. ludzi było na marszu w Warszawie. Będziecie to prostować?

- Ale po co? Wszyscy chyba widzą kłamstwa PiS? Widzą też, że nie mają nic do powiedzenia, bo cały czas zajmują się nami.

Dlaczego wśród tego miliona nie było pani Joanny z Krakowa?

- Była równie dobrze zaproszona jak cały ten milion.

Ona sama czuje się wykorzystana, o czym mówiła publicznie.

- To w ogóle był marsz o wolności i godności. Pani Joanna jest jednym z przykładów tego, jak działa opresyjne państwo. To są te panie, które przypłaciły życiem zmiany w prawie.

#LUBECKA Donald Tusk powiedział, że dzień po wyborach zakończy wojnę polsko – polską.

"Cieszę się, że był to też marsz opozycji. Cała opozycja musi wygrać wybory" Według opinii internautów większość jest zachwycona wystąpieniem Włodzimierza Czarzastego podczas Marszu Miliona Serc. Ukradł show Donaldowi Tuskowi. - Bardzo dobrze, że była tam też Lewica. Ja się bardzo cieszę, że był to też marsz opozycji, w tym znaczeniu, że była Koalicja Obywatelska i Lewica.

- Donald Tusk wspomniał też o Trzecie Drodze. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że cała opozycja musi wygrać wybory – zaakcentowała Lubnauer.

- Do tej pory Donald Tusk raczej marginalizował Trzecią Drogę – zauważyła Beata Lubecka.

- Przede wszystkim działania Donalda Tuska szły w tym kierunku, żebyśmy mieli jedną listę. Czyli, żeby można było prowadzić wspólną politykę, aby wygrać z PiS-em – odpowiedziała Katarzyna Lubnauer.

- Czy Kosiniak-Kamysz i Hołownia powinni być na tym marszu? – zapytał Michał Wróblewski.

- Byłoby lepiej gdyby byli. Rozumiem, że mieli jakieś badania, które mówiły, że lepiej żeby nie byli, ale byli też inni przedstawiciele Polski 2050 i to dobrze – podsumowała posłanka Nowoczesnej.

„To PiS wyrzuciło Owsiaka z mediów publicznych i zaczęło atakować” Dlaczego na Marszu Miliona Serc znalazł się Jurek Owsiak? - Jurek Owsiak jest więcej niż dorosły, więc decyduje w swoim imieniu, czy chce wziąć udział, czy nie. Pamiętam, jak WOŚP była wpierana przez media publiczne. To była akcja, która mobilizowała wszystkich Polaków. W pewnym momencie to PiS zaczął robić z tego działalność polityczną. To PiS wyrzuciło Owsiaka z mediów publicznych i zaczęło atakować.

