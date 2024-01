"Każdy ma prawo nie jeść i nie pić". Wiceszefowa MS odpowiada na głodówkę Kamińskiego

Wiceszefowa MSWiA Maria Ejchart przekazała w środę na konferencji, że b. szefowie MSWiA Kamiński i Wąsik są w tej chwili w tzw. procedurze przejściowej, która może trwać do 14 dni. - W tym czasie każdy więzień, który jest przyjęty do zakładu karnego jest poddany takiej samej procedurze. Przede wszystkim jest badany przez lekarza, przechodzi przez badania osobowo-poznawcze, czyli spotyka się z wychowawcą, może spotkać się z psychologiem, jeżeli jest taka potrzeba i podlega koniecznym zabiegom sanitarnym - powiedziała. Dodała, że następnie komisja penitencjarna zdecyduje o tym, gdzie mężczyźni będą docelowo odbywać karę.

Ejchart podkreśliła, że fakt, że polityk jest w więzieniu nie znaczy, że jest więźniem politycznym. Wyjaśniła, że definicja więźnia politycznego została stworzona przez zgromadzenie parlamentarne Rady Europy w 2012 roku na kanwie dyskusji o tym czy więźniów reżimu w Azerbejdżanie należałoby uznać za więźniów politycznych czy nie.

Maria Ejchart: każdy ma prawo nie jeść i nie pić

- Zgodnie z przyjętą definicją, żeby być uznanym za więźnia politycznego trzeba spełnić jeden z warunków tej definicji. W przypadku skazanych pana Kamińskiego i Wąsika żaden z tych warunków nie został spełniony. Dlatego nie można o nich mówić, że są więźniami politycznymi. To jest nadużycie, również wobec więźniów politycznych, którzy przebywają w więzieniach na całym świecie - dodała.

Ejchart pytana o strajk głodowy zadeklarowany przez przebywającego w areszcie byłego ministra Mariusza Kamińskiego powiedziała, że "każdy ma prawo nie jeść i nie pić, to jest decyzja indywidualna na tym polega prawo do wolności osobistej".

Zastrzegła jednak, że gdy ktoś jest skazany i przebywa pod opieką państwa, a taki jest obecnie status byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, taka osoba jest poddawana szczegółowym badaniom lekarskim, pomiarom ciała i innym procedurom, by ustalić jak organizm reaguje na odstawienie pożywienia. - Może zostać umieszczony w izbie chorych lub szpitalu więziennym - dodała.

Wiceszefowa MS była też pytana o ewentualne przymusowe karmienie w takiej sytuacji. - Tylko sąd może o tym zdecydować, jeśli zagraża ona życiu więźnia - zastrzegła wiceminister. Odpowiadając na pytania dziennikarzy o ułaskawienia mężczyzn wskazała, że "prezydent nie miał prawa ułaskawić osób, które nie zostały prawomocnie skazane". - To jest jasne, to wynika z konstytucji, wynika z prawa. Potwierdził to również Sąd Najwyższy - dodała.

Burza w PiS po słowach wiceminister sprawiedliwości

Słowa wiceszefowej MS o proteście głodowym Kamińskiego spotkały się z wielkim oburzeniem po stronie PiS i sympatyzujących z tą partią komentatorów. "Z cyklu humaniści od Bodnara: »Każdy więzień ma prawo nie jeść i nie pić« - wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart o głodówce Mariusza Kamińskiego. Wcześniej Maria Ejchart związana była przez 20 lat z Helsińską Fundacją Praw Człowieka" - napisał prawicowy publicysta Piotr Semka.

"Rząd się sam wyżywi. Trzeba było się ubezpieczyć. Każdy ma prawo nie jeść i nie pić" - skomentował poseł PiS Jacek Ozdoba. "Nowy rząd grozi Prezydentowi Rzeczypospolitej kodeksem karnym, zaś na strajk głodowy uwięzionego parlamentarzysty odpowiada, że »każdy ma prawo by nie jeść i nie pić«. Wprowadzanie »normalnej i uśmiechniętej Polski« trwa. Wasza paskudna gra skończy się tragicznie" - napisał z kolei Adam Andruszkiewicz.

"Ta wypowiedź min. Marii Ejchart jest dyskredytująca. Kiedy Adam Bodnar przedstawiał zastępców, Pani Minister mówiła, że wywodzi się ze środowisk, dla których prawa człowieka są szczególnie ważne. Widać tę empatię w pełnej krasie" - skomentował Michał Woś z Suwerennej Polski.

Źródło: Radio ZET/ PAP/ Twitter (X)