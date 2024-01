Kiedy decyzja ws. ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika? Wiceminister zabrał głos

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Zaznaczył, że postępowanie będzie przeprowadzone w "trybie prezydenckim". Zwrócił się też do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, aby ten zawiesił wykonywanie kary i zwolnił byłych posłów PiS z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Prezydent Duda chce ich ułaskawić

We wtorek doszło do aresztowania byłego szefa CBA i byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcy Maciej Wąsika, którzy 20 grudnia ub. roku zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową i przekroczeniem swoich uprawnień. Policja zatrzymała byłych posłów PiS (których mandaty wygasły automatycznie w związku z sądowym zakazem pełnienia funkcji publicznych), gdy przebywali w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczął procedurę ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika, choć wcześniej przekonywał, że ułaskawienie sprzed ponad 8 lat zamyka temat. Głowa państwa skierowała oficjalne pismo do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym poinformowała o wszczęciu procedury ułaskawieniowej.

Kiedy Adam Bodnar podejmie decyzję?

- Nie chcę wyręczać pana prokuratora i za niego odpowiadać, natomiast na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni - powiedział Arkadiusz Myrcha pytany w TVN24, czy to dni, czy raczej tygodnie są potrzebne Adamowi Bodnarowi na podjęcie decyzji ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dodał, że to jest kwestia "niełatwa do analizy i jest to jeden z elementów decyzji, które musi podejmować w przyszłości prokurator generalny".

- W pierwszej kolejności w wyniku wszczęcia postępowania ułaskawiającego pan prokurator generalny zwraca się do sądów, które wydawały wyroki w tych sprawach o przesłanie akt sprawy, na podstawie tych akt dopiero będzie tworzona opinia przez prokuratora generalnego, ale też ewentualne podejmowanie decyzji co do kontynuowania kary - tłumaczył wiceminister sprawiedliwości. Na pytanie, czy Bodnar otrzymał już akta sprawy, o które poprosił, Myrcha odpowiedział: "Nie, jeszcze nie".

