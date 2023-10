Kiedy oficjalne wyniki wyborów? Szef PKW podał szczegóły

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej zostali zapytani w poniedziałek na konferencji prasowej o to, czy jest jakaś szansa na to, że wcześniej poznamy oficjalne wyniki wyborów. Aktualne wyniki wyborów pokazują, że PiS nie stworzy samodzielnej większości. Nie zdobędzie też wymaganej liczby posłów z Konfederacją.

PKW: Wyniki wyborów poznamy prawdopodobnie we wtorek około południa

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że "ta procedura będzie bardzo długo jeszcze trwała". - To nie jest tak, że jak mamy protokoły z obwodowych komisji - bo to jest to najniższe, że tak powiem ogniwo - to wszystko nie dość, że musi być w tej chwili weryfikowane, to potem muszą jeszcze okręgowe komisje całą swoją pracę wykonać, a potem jeszcze Państwowa Komisja Wyborcza. Także to jeszcze potrwa - podkreśliła Pietrzak. Według niej ta liczba protokołów z obwodowych komisji nie przekłada się na ogólne wyniki.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, iż musimy mieć świadomość, "że nawet jeżeli zabraknie protokołu zweryfikowanego już pozytywnie, chociażby z jednej obwodowej komisji wyborczej, to nie będziemy mogli ogłosić wyników wyborów".

Na pytanie, czy może znana jest już dokładna godzina ogłoszenia np. we wtorek oficjalnych wyników wyborów, Marciniak odparł, iż cały czas ma nadzieję, że we wtorek koło południa te wyniki zostaną ogłoszone. - A może państwa obudzimy na przykład o godzinie 4 czy o 6, ale to nie jest zależne od nas - dodał szef PKW.

Zaznaczył, że chodzi o to, by te wyniki były rzetelne i sprawdzone. - Żeby później w procesie protestów wyborczych czy uchwały o ważności wyborów nie można było ich skutecznie zakwestionować - podkreślił Marciniak.

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej już można znaleźć aktualne wyniki wyborów, które systematycznie spływają z komisji. Zobacz: Wyniki wybory.gov.pl na żywo: Aktualne informacje z komisji wyborczych.

PAP - Edyta Roś, Karol Kostrzewa