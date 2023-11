Kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu 2023? Kalendarium zdarzeń

Zgodnie z Konstytucją RP pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu zwołuje prezydent w ciągu 30 dni od wyborów, czyli maksymalnie 14 listopada. Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w tej sprawie.

Pierwsze posiedzenie Sejmu 2023

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie w poniedziałek 13 listopada 2023 r. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi ją przyjąć. Do czasu powołania nowego rządu dotychczasowy rząd sprawuje obowiązki w stanie dymisji.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu prezydent desygnuje nowego premiera, który zaproponuje skład rządu. Jak zapowiedział w orędziu prezydent, desygnuje on na premiera Mateusza Morawieckiego.

ZOBACZ: Orędzie Andrzeja Dudy 6.11.2023

W ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia nowego Sejmu prezydent odbiera przysięgę od nowego rządu. Premier wygłasza expose (przedstawia program) i składa wniosek o wotum zaufania. Wotum zaufania to poparcie bezwzględnej większości posłów (więcej niż 50% wszystkich głosów: za, przeciw i wstrzymujących się) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (230).

A co jeśli nowy rząd nie uzyska wotum zaufania?

Rząd nie uzyskał wotum zaufania – co dalej

Jeśli nowy rząd nie uzyska wotum zaufania, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera zgłasza grupa minimum 46 posłów. Sejm wybiera premiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Nowy premier przedstawia program i proponowany skład Rady Ministrów, a Sejm udziela wotum zaufania, czyli poparcia bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy posłów.

Na wybór premiera i rządu Sejm ma 14 dni. Prezydent nie może odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego rządu.

Może się jednak zdarzyć, że i w ten sposób nie uda się wybrać nowego rządu. Co jeśli Sejmowi nie uda się wybrać nowego rządu?

Trzecie głosowanie w Sejmie – zwykła większość głosów

Jeśli Sejmowi nie uda się wybrać nowego rządu, inicjatywa wraca do prezydenta. W ciągu 14 dni prezydent desygnuje premiera (może to być ta sama osoba, którą wskazał za pierwszym razem). Rada Ministrów ma 14 dni na uzyskanie wotum zaufania, ale tym razem musi uzyskać poparcie zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciw, wstrzymujący się nie są wliczani do wyniku), w obecności co najmniej połowy posłów.

Taka sytuacja, że trzeba było wykorzystać wszystkie trzy kroki, zdarzyła się w Polsce tylko raz. W 2004 roku rząd premiera Marka Belki – kandydata zaproponowanego przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – nie uzyskał wotum zaufania bezwzględną większością głosów. Sejm nie skorzystał jednak z możliwości powołania rządu i inicjatywa wróciła do prezydenta, który ponownie desygnował Marka Belkę. Tym razem udało się powołać rząd zwykłą większością głosów.

Jeśli za trzecim razem nie uda się wybrać nowego rządu, prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory. Nowe wybory muszą odbyć się w ciągu 45 dni od skrócenia kadencji Sejmu.

Źródło: Radio ZET/PAP