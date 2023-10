Kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu? W taki sposób wyłoni się nowy rząd

Wybory parlamentarne 2023 przeszły do historii. Pierwsze posiedzenie Sejmu jeszcze przed nami. To wtedy obecny rząd będzie musiał złożyć dymisję. Zgodnie z konstytucją pierwsze posiedzenie Sejmu prezydent zwołuje w ciągu 30 dni od daty wyborów. Najpóźniej powinien to zrobić zatem we wtorek, 14 listopada.

Pierwsze posiedzenie Sejmu? Wiceszef MON podaje dwa terminy

Potwierdzają to słowa wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się prawdopodobnie 13 lub 14 listopada.

Wiceszef MON podkreślał w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że "PiS będzie miało w nowej kadencji Sejmu poniżej 200 posłów i teraz jest 30 dni na stworzenie potencjalnej koalicji". — Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne, ale jak to w polityce, nigdy nie mów nigdy. I taką próbę bez wątpienia podejmiemy, i kierownictwo PiS takie działania podejmuje — dodał.

O tym, że pierwsze posiedzenie Sejmu nastąpi tuż po Narodowym Święcie Niepodległości, obchodzonym 11 listopada, informował wcześniej Onet. Według źródeł portalu daty 13 lub 14 listopada wybrano, ponieważ prezydent "nie chce skracać trwającej jeszcze 4-letniej kadencji obecnego Sejmu".

Co teraz zrobi prezydent Andrzej Duda?

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu powinno także dojść do wyboru marszałka Sejmu oraz wicemarszałków. Posiedzenie to poprowadzi marszałek senior, którego powołuje prezydent spośród najstarszych wiekiem posłów. Onet poinformował, że w grę wchodzą trzy kandydatury: Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza albo Ryszarda Terleckiego. - Nie znam decyzji prezydenta, ale [...] gdybym miał strzelać, to będzie to ktoś zupełnie inny - powiedział w czwartek w Radiu ZET doradca społeczny prezydenta Marcin Mastalerek.

Ujawnił także, jaki będzie kolejny ruch prezydenta. - W następnym tygodniu Andrzej Duda zaprosi do siebie wszystkie komitety w sprawie pierwszego kroku - powiedział w programie "Gość Radia ZET". Dodał, że współpraca między prezydentem a przyszłym premierem z opozycji jest możliwa. - Żeby Polska dobrze funkcjonowała, ta współpraca jest niezbędna - podsumował.