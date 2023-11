Hołownia zapowiada gorący tydzień w Sejmie. "Zaopatrzcie się w popcorn"

Obrady Sejmu zostaną wznowione we wtorek. Szymon Hołownia na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej poinformował, co znajdzie się w ich planie. - Przygotowaliśmy plan porządku prac Sejmu na przyszły tydzień w ramach tego pierwszego posiedzenia. To będzie bardzo intensywny tydzień. W jeszcze kolejnym tygodniu, następnym, spodziewam się nawet posiedzenia 3-dniowego, żebyśmy byli w stanie zrobić te wszystkie rzeczy, z którymi chcemy się zmierzyć - zapowiedział marszałek Sejmu.

Posiedzenie Sejmu. Podczas kolejnych obrad m.in. in vitro i niedziele handlowe

Hołownia dodał, że większość sejmowych komisji ma już ustalone składy, tylko cztery jeszcze nie mają prezydiów. 28 listopada posłowie powołają m.in. rzecznika praw dziecka oraz przewodniczącego tzw. komisji ds. pedofilii. Zajmą się także projektem dotyczącym niedziel handlowych. - Resztę dnia, a zakładam, że to może potrwać nawet do północy, poświęcimy projektom uchwał w sprawie komisji śledczych - zapowiedział Hołownia.

Kolejnego dnia, w środę, 29 listopada, posłowie mają zająć się tematem podwyżek dla pielęgniarek. - Chcemy wyraźnie pokazać, że jesteśmy po to, by projekty obywatelskie nie były mrożone - oświadczył marszałek. W dalszej części dnia Sejm będzie kontynuował prace nad projektem dotyczącym in vitro. Kolejny punkt programu to odwołanie członków komisji ds. wpływów rosyjskich w Polsce. - Jej członkowie zarabiają powyżej 12 tys. zł miesięcznie, a do tej pory prowadzą kwerendę. To dobry moment, żeby zapytać Sejm, czy na pewno potrzebujemy tak wysoko opłacanych członków tej komisji - mówił dziennikarzom Hołownia.

Pytany o wysoką oglądalność Sejmu w serwisie You Tube marszałek Sejmu skwitował, że "będzie srebrny przycisk". - Strasznie się cieszę i bardzo dziękuję tym stu tysiącom subskrybentów, bo to oznacza, że dzieje się to, co się miało dziać. Ludzie się interesują tym, co tu robimy. Demokracja wreszcie wchodzi pod strzechy. Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn na przyszły wtorek i środę, bo będzie się działo - podsumował.

Źródło: Radio ZET

