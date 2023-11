Kiedy umowa koalicyjna KO, Trzeciej Drogi i Lewicy? Padł możliwy termin

- Rozmowy koalicyjne idą dzisiaj dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed 13 listopada będzie można powiedzieć: panie prezydencie, jesteśmy gotowi nie tylko na poziomie zapowiedzi, ale też umowy koalicyjnej - powiedział w TVN24 Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Pytany, na ile to będzie konkretna umowa, odpowiedział: - Na pewno nie będzie ona konkretna z takim kalendarium mówiącym, że np. 27 października 2024 roku wszystkie ustawy są zrobione.

Kiedy umowa koalicyjna? Gawkowski: Myślę, że to już końcówka

- Nie będzie tak, bo nie wiadomo, jak wygląda system finansów publicznych, nie wiadomo, kiedy będą środki z KPO. Ja wierzę, że szybko - obstawiam, że to będzie jeszcze ten rok i zaraz po zaprzysiężeniu rządu zaczną spływać pierwsze zaliczki i wtedy będzie można na przykład politykę społeczną do tego też dopasować - podkreślił. - Jest jedno zobowiązanie, co do którego wszyscy się zgodzili - to znaczy: nie będzie żadnego cięcia po tym, co PiS zrobiło w polityce społecznej - poinformował.

Dopytywany, o co toczą się spory podczas koalicyjnych spotkań, mówił że dotyczą one kształtu realizowanych wspólnie działań. - Czyli jak na przykład powinna wyglądać polityka społeczna przez cztery lata, tzn. czy pierwsze dwa lata (będą) mocniejsze czy drugie dwa lata mocniejsze - powiedział.

Dekryminalizacja aborcji znajdzie się w umowie koalicyjnej?

Pytany czy w umowie znajdą się zapisy dotyczące dekryminalizacji aborcji powiedział, że "pokaże to najbliższy tydzień, są rozmowy". Dopytywany o związki partnerskie w umowie zapewnił, że "to podstawa, co do tego się wszyscy zgadzamy".

Poinformował, że w czwartek i piątek zaplanowane są jeszcze rozmowy koalicyjne i spotkanie liderów. - Myślę, że to już końcówka - dodał. - Być może (umowa) będzie ogłoszona w przyszłym tygodniu, żeby zdążyć z presją prezydencką" - poinformował. Chodzi o to - jak mówił - by przed 13 listopada pokazać prezydentowi, że jest 248 mandatów na stole i jest umowa, a nie tylko deklaracja wskazująca że jest kandydat na premiera.

Źródło: Radio ZET/ Agata Zbieg (PAP)