"Kłamstwa i manipulacje". Wzburzony Czarnek przed głosowaniem o jego odwołaniu

Sejm rozpatrzy w czwartek późnym wieczorem poselski wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka złożony na początku lutego br. Jest on pokłosiem publikacji TVN24.pl, według której pieniądze z konkursu MEiN miały trafiać do organizacji zbliżonych do PiS.

W środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki. Przemysława Czarnka na posiedzeniu komisji reprezentował wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski, co spotkało się z protestem opozycji. Zapytany o dyskusję, która odbyła się na posiedzeniu komisji, Czarnek podkreślił, że była ona "żenująca".

Czarnek oskarża opozycję. "Fałsz i kłamstwa"

- Kilku naszych posłów (obozu Zjednoczonej Prawicy - red.), ze względu na swoje bardzo poważne problemy rodzinne i osobiste, o których nie jestem uprawniony mówić, nie było obecnych, w związku z tym taki jest wynik. Ale tak czy inaczej, wynik pokazuje, że komisja nie zgodziła się na wniosek o wotum nieufności - powiedział.

Zdaniem Czarnka, sam wniosek oparty jest na "manipulacjach, fałszu albo na kłamstwach". - Nic nowego w tym wniosku nie ma. Co więcej, minister Tomasz Rzymkowski, który mnie wczoraj reprezentował na komisji, wyliczył 38 błędów merytorycznych na 7 stronach wniosku. To samo zrobił poseł Tomasz Zieliński, wiceprzewodniczący sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży - przypomniał. Szef resortu edukacji dodał, że wniosek jest "kompromitacją opozycji".

Zapytany o podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, Czarnek zaznaczył, że "to nie minister edukacji i nauki pisze podręczniki, więc obarczanie go odpowiedzialnością za taką czy inną treść podręcznika jest nieporozumieniem".

- Co do samego przedmiotu HiT (...) chcemy, żeby młodzież miała świadomość, jakie procesy historyczne miały miejsce po 1945 r. i jakie procesy historyczne oddziałują na dzisiejszą rzeczywistość. Jeśli młodzież tego nie wie, to tak jak powiedział prof. Roszkowski, powstaje pustka, próżnia, która wypełniana jest głupotami, serwowanymi przez siły opozycyjne, które chciałyby manipulować młodzieżą i kłamać - podkreślił.

Czarnek zaznaczył, że obecnie w mediach i w polityce obecne są "resortowe dzieci". - Są to ludzie, którzy przeszli suchą stopą z okresu komunistycznego do czasów, które nazywają demokracją i nazywają siebie demokratyczną opozycją (...). To są potomkowie tych UB-ków, tych SB-ków i tych funkcjonariuszy komunistycznego państwa, którzy nie chcą pamiętać o przeszłości - stwierdził.

Według szefa MEiN osoby te nie chcą pamiętać tego, co się wydarzyło przed 1989 r., ponieważ "to jest najnowsza historia, mówiąca o nich właśnie". - Polska jako jedyny kraj z grupy krajów postsowieckich, z tego bloku sowieckiego, nie przeprowadziła dekomunizacji. Myśmy się skupili na lustracji, na szukaniu tych, którzy byli agentami (...), natomiast nie przeprowadziliśmy dekomunizacji. Układ Okrągłego Stołu na tym właśnie polegał - wyjaśnił.

Wotum nieufności wobec ministra edukacji

Pod wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec szefa MEiN Przemysława Czarnka podpisało się ponad 120 posłów opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050. Jest on pokłosiem publikacji TVN24.pl, która dała początek aferze "willa plus". Po decyzji ministra Czarnka organizacje pozarządowe, w których władzach zasiadają ludzie związani z PiS, otrzymali milionowe dotacje na zakup nieruchomości. Po kilku latach mogą one przejść na własność tych instytucji.

Według wnioskodawców, wyrażenie wotum nieufności, stanowi wyraz "stanowczego sprzeciwu wobec prowadzonej przez niego polityki oraz stosowania praktyk niegodnych urzędu ministra". "Jest składany w sytuacji, w której polski system edukacji, między innymi w wyniku działań i zaniechań ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy" – napisano.

"Niezmienną cechą sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć" – czytamy we wniosku. Według wnioskodawców Czarnek odmawia również dialogu ze środowiskiem nauczycielskim.

RadioZET.pl/PAP - Iwona Żurek, Magdalena Gronek, Szymon Zdziebłowski