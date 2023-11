Minister obrony Mariusz Błaszczak ma według nieoficjalnych doniesień zastąpić na stanowisku Ryszarda Terleckiego, który jest przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS od 2015 roku. To pierwsza po wyborach poważna zmiana personalna w jeszcze rządzącej partii.

Mariusz Błaszczak nowym szefem klubu PiS

O tym, że Ryszard Terlecki zakończy działalność jako szef klubu PiS, wiadomo było jeszcze w październiku. Premier Mateusz Morawiecki oznajmił 1,5 tygodnia po wyborach, że kierownictwo ugrupowania rządzącego poprosiło Mariusza Błaszczaka, żeby podjął się znajomej dla siebie roli, bowiem był już szefem partyjnego klubu (w latach 2010-2015). – Jeśli się tej roli podejmie, będzie też na pewno bardzo dobrym szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości w najbliższej kadencji – mówił szef rządu podczas konferencji prasowej.

Minister obrony Mariusz Błaszczak w ostatnich dniach ogłosił utworzenie nowej dywizji Wojska Polskiego, choć jeszcze nie skończył formowania dwóch poprzednich. Polityk ma być jednak ceniony za lojalność i cieszyć się pełnym zaufaniem Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał oznajmić swojemu podwładnemu, że to on najlepiej nadaje się do tej roli. „Mariusz z partyjnym wojskiem sobie poradzi. Ostatnio nie dał rady z generalicją, to teraz musi dać radę z posłami” – przekonują rozmówcy Wirtualnej Polski.

Ważne spotkanie polityków PiS na Nowogrodzkiej

Jak przekazali informatorzy portalu „zbliżeni do centrali PiS”, to może być jedyna oficjalna decyzja personalna podjęta podczas pierwszego powyborczego spotkania w siedzibie partii na Nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński ma poświęcić dużo przestrzeni na zmobilizowanie podwładnych do wytężonej pracy przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Podczas narady szef partii ma też rozdzielić część miejsc dla posłów, którzy będą pracować w komisjach parlamentarnych.

Prezes PiS ma również przedstawić plan na pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, które odbędzie się 13 listopada. „Rozliczeń nie będzie. Będzie pozytywny przekaz z przesłaniem: wyciągamy wnioski, idziemy do przodu” – mówił Wirtualnej Polsce jeden z posłów jeszcze rządzącej partii.

Nie przegap

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska