KO dogania PiS. Ta ścieżka może doprowadzić do "mijanki"

KO rośnie i dogania PiS, a Konfederacji spada poparcie - tak wynikało z sondażu United Surveys, który we wtorek opublikowała Wirtualna Polska. Na formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chce głosować o 5,3 punktu procentowego mniej respondentów niż w poprzednim zestawieniu.

Eksperci podkreślali, że słaby wynik Konfederacji to "upadek ostatniej nadziei PiS" na utrzymanie władzy, bo nawet ewentualna koalicja w takim kształcie nie gwarantowałaby większości w Sejmie. Ale to nie jest jedyny sondaż przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi, który może być sygnałem alarmowym dla prawicy.

Sondaż IBRiS dla Polsatu. KO dogania PiS, spadek Konfederacji

W badaniu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu Zjednoczona Prawica (PiS + koalicjanci) może liczyć na 32,4 proc. głosów Polaków (wzrost o 1,2 pkt proc.). Po piętach depcze jej Koalicja Obywatelska z dorobkiem 30,6 proc (wzrost o 2,3 pkt proc.). Oznacza to, że różnica między głównymi rywalami na polskiej scenie politycznej wynosi mniej niż 2 pkt proc. i mieści się w granicach błędu statystycznego.

Podium zamyka Konfederacja. Popiera ją 11,8 proc. ankietowanych (co jest rezultatem lepszym niż 7,8 proc. w badaniu US dla WP), ale - jak zauważono w IBRiS - i tak widzimy tu znaczny spadek poparcia na poziomie 3,4 pkt proc.

"Na kolejnych miejscach plasują się ze spadkami: Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 9 proc. (poprzednio 11,1 proc.) oraz Lewica - 7,7 proc. (poprzednio 8,1 proc.). Po ogłoszeniu części kandydatów do Sejmu dwukrotnie więcej osób wybrało odpowiedź "Nie wiem/ Trudno powiedzieć" - 8,5 proc. (poprzednio 4, 1 proc.)" - czytamy na polsatnews.pl.

"Mijanka" KO z PiS? Duma: wkrótce może do tego dojść

Co wynika z powyższych danych? O tym w rozmowie z Polsat News mówił szef IBRiS-u Marcin Duma. - Wyraźnie widać, że notowania PiS-u i Koalicji Obywatelskiej zbliżają się do siebie. Dwa punkty, które dzielą notowania obu partii, to jest już naprawdę niewiele - stwierdził.

Jego zdaniem może wkrótce dojść do "mijanki" PiS i KO, ale musiałoby się to wiązać z odebraniem przez ugrupowanie Donalda Tuska części wyborców pozostałym siłom opozycyjnym - Lewicy oraz Trzeciej Drodze. - Dla KO to jedyna ścieżka, żeby do tego doprowadzić - przyznał. Przekonywał jednocześnie, że ewentualne zepchnięcie Lewicy oraz TD pod próg wyborczy (odpowiednio 5 proc. dla komitetu partyjnego i 8 proc. dla koalicji) oznaczałoby zapewne utrzymanie władzy przez PiS.

Jeśli w przyszłym Sejmie miałyby się znaleźć tylko Koalicja Obywatelska, PiS i Konfederacja, to PiS miałby szansę na ponad 220 mandatów. W zależności jak wyglądała nasza symulacja było to między 223 a 226 mandatów Marcin Duma, IBRiS

- Zmaterializowałby się więc czarny sen wyborców opozycji, w którym PiS-owi brakuje kilku mandatów i jest w stanie pozyskać brakujących kilku posłów z innych klubów parlamentarnych - dodał rozmówca Polsat News.

Konfederacja jako "największy przegrany" sondażu

Wspomniana wyżej Konfederacja w drugim kolejnym sondażu na przestrzeni ostatnich dni zaliczyła znaczny spadek poparcia. Zwrócił na to uwagę Duma, który określił tę formację jako "największego przegranego" całego zestawienia.

- Ten szczyt, na które weszło w lipcu ugrupowanie Sławomira Mentzena, czyli poparcie rzędu 14, 15 proc., a czasem nawet 16 proc., jest już zdecydowanie za nim - powiedział szef IBRiS-u. Zaznaczył jednak, że wpływ na to może mieć zarówno mniej widoczna i dynamiczna w ostatnim czasie kampania Konfederacji, jak i ogólnie mniejsze zainteresowanie polityką wśród Polaków.