Koalicja 15 października zmieni konstytucję? Hołownia: widać, gdzie trzeszczy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że jest otwarty na rozmowy dotyczące zmian w konstytucji. - To tak, jak z kwestią mediów publicznych. Wszyscy już mamy jakąś ocenę tego, co się z mediami działo i dzieje. Teraz porozmawiajmy o tym, co się ma dziać – stwierdził.

- Stwórzmy panel obywatelski, popracujmy nad ustawą, jedźmy do przodu. Jeżeli dziś widzimy, ile dziur jest w polskiej konstytucji, to jeśli ktoś ma jakieś pomysły, zachęcam do podzielenia się nimi – kontynuował Hołownia. Zapewnił, że chętnie będzie patronował takim projektom. - Zorganizujemy wszystko, czego będzie trzeba. A głos będą mogli zabrać przedstawiciele PiS, Konfederacji, koalicji 15 października, słowem wszyscy – podkreślił.

Hołownia: PiS woziło konstytucję po wertepach

Marszałek ocenił, że "osiem lat wożenia konstytucji po wertepach przez PiS pokazało wszystkie jej słabe punkty, wszystkie miejsca, gdzie trzeszczy i wszystkie miejsca, gdzie się już rozpada". Jak stwierdził, rząd PiS interpretował konstytucję w sposób, o którym nie śniło się nawet tym, którzy pisali ją w 1997 roku.

- Każdy pomysł, który będzie realnie wyprowadzał nas z klinczu jest dobry i chętnie wezmę w nim udział. Musimy tylko dowiedzieć się, od czego zaczynamy – powiedział. Pytany o to, czy Polska 2050 ma swoje pomysły na zmiany w konstytucji, odparł: - Mamy ich mnóstwo. Jeszcze w kampanii wyborczej mówiliśmy o zmianach np. w rozdziale o Trybunale Konstytucyjnym.

Marszałek Sejmu otwarty na rozmowy o zmianach w konstytucji

Dodał jednocześnie, że nie jest przekonany, czy obecne warunki polityczne sprzyjają zmianom. - Jestem realistą i uważam, że musimy się zastanowić, czy mamy teraz moment konstytucyjny. Może okazać się, że nie mamy. Myślę, że testem tego, w jakiej kondycji jest ta izba, będą rozmowy związane z ustawami dotyczącymi aborcji – ocenił.

W ocenie Hołowni jest to temat, który "trzeba załatwić, ponieważ kobiety nie mogą się bać i cierpieć". Zaznaczył, że jest to temat wywołujący wiele emocji, a mimo to Sejm musi się z nim zmierzyć. - Zmiana konstytucji musi iść w poprzek regularnym podziałom partyjnym. Sprawa związana z liberalizacją prawa aborcyjnego, to również rzecz, która będzie szła w poprzek stałych podziałów – ocenił.

Źródło: Radio ZET/ Grzegorz Bruszewski, Daria Al Shehabi (PAP)