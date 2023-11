"Koalicja miłości" w Sejmie. Takich wyznań nikt się nie spodziewał

Sejm X kadencji rozpocznie pracę 13 listopada. Trzy dni wcześniej umowę koalicyjną przed kamerami zamierzają podpisać liderzy KO, Lewicy, PSL i Polska 2050. Media regularnie przedstawiają kolejne przecieki z międzypartyjnych negocjacji. Atmosferę pomiędzy politykami dotychczasowej opozycji można odczytać również po gestach.

W czwartek dziennikarze byli świadkami niecodziennej wymiany zdań pomiędzy prezesem PSL a jednym z liderów Lewicy. Kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "wszystko idzie w dobrym kierunku", Czarzasty zaczął się śmiać, a to wywołało również śmiech dziennikarzy. - W najlepszym możliwym kierunku - próbował wejść w słowo prezes PSL, o czym informowała Wirtualna Polska.

Wyznania miłości w Sejmie. Czarzasty do Kosiniaka: bardzo cię kocham

Po chwili Czarzasty podszedł bardzo blisko Kosiniaka-Kamysza i powiedział: - Bardzo cię kocham. Dziennikarze nie mogli ukryć wybuchu śmiechu, a prezes PSL - zakłoopotania na twarzy.

- Już jesteśmy po wyznaniach. To potwierdza tezę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Umowa programowa, podział obowiązków, powołanie rządu. Proszę tylko naszych wyborców o cierpliwość. Niestety, te decyzje, które zostały podjęte, nominacje na premiera, nie sprawiają, że to jest szybko i dynamicznie. Ale my jesteśmy gotowi, program jest przygotowany, dopinamy ostatnie szczegóły - tak stan negocjacji koalicyjnych opisał Kosiniak-Kamysz, cytowany przez WP.

Jeszcze tego samego dnia Czarzasty przerwał rozmowę z dziennikarzami lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Polityk Lewicy komplementował byłego prezentera telewizyjnego. - Jest fajnym i mądrym człowiekiem. Jedna z osób, która wszystko konstruuje. Pełen wyraz szacunku. Jesteśmy rozsądni, przewidywalni i dogadani - dogadywał Czarzasty.

Hołownia nie pozostał mu dłużny: - Moje serce bije tak gorąco w stronę pana marszałka Czarzastego, że nie wiem, czy dłużej to wytrzyma. Nasza miłość, wzajemny szacunek jest powszechnie znana i nigdy nie zostanie wystawiona na próbę.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska