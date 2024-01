Koalicja rządząca bez wspólnej listy w wyborach samorządowych? Wicepremier komentuje

Koalicja rządząca może podzielić się podczas wyborów samorządowych. Wątpliwości zasiał już Donald Tusk, choć uznał, że gdyby decyzję miał podjąć samodzielnie, poszedłby z partnerami w ramach wielkiej koalicji. Na antenie radiowej Trójki wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, który scenariusz jest na razie najbardziej prawdopodobny.

Wybory samorządowe 2024. Czy koalicja 15 października pójdzie razem?

Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami premiera Donalda Tuska wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Podczas środowej konferencji prasowej lider KO zdradził też swoje preferencje odnośnie do obranej strategii. - Gdyby tylko ode mnie to zależało, chętnie poszedłbym jednym frontem. Są "za" i "przeciw". W różnych województwach to różnie wygląda. Ja na pewno niczego nie będę narzucał - powiedział Tusk.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy swoimi obserwacjami w tej sprawie podzielił się w programie "Salon polityczny Trójki." - Na tę chwilę uważam, że najbliższy scenariusz jest taki, że powtórzymy start w podobnych blokach jak z wyborów parlamentarnych i to będą bloki, które łączyły Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicę - przekazał.

Polityk zastrzegł, że jego partia jest otwarta na "różne scenariusze", które mają zostać przedyskutowane z szefostwem Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi podczas styczniowych negocjacji. - Lewica w wyborach, poprzednich i tych, które przed nami, będzie jasno deklarowała, że jest gotowa startować w dużych blokach koalicyjnych. Jeśli byłaby chęć innych partnerów do stworzenia takiego bloku czterech partii, to jesteśmy gotowi - zadeklarował Gawkowski.

Źródło: Radio ZET/Program Trzeci Polskiego Radia