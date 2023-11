Kogo i kiedy wskaże Duda? Nieoficjalne informacje. "To będzie kluczowe"

Wkrótce miną trzy tygodnie od wyborów parlamentarnych, które przyniosły nietypowe - jak na polskie warunki - rozstrzygnięcie. Formalnie wygrało je PiS, ale większość sejmową w najbliższej kadencji będzie miała dotychczasowa opozycja, czyli KO, Lewica i Trzecia Droga. I to zapewne przedstawiciele tych ugrupowań stworzą nowy rząd.

Nie wiadomo jednak, czy jako pierwsi otrzymają taką misję od prezydenta. Andrzej Duda nie podjął jeszcze bowiem decyzji. Tydzień po wyborach odbył konsultację z reprezentantami wszystkich formacji, które znajdą się w Sejmie i stwierdził, że "są dwaj kandydaci na premiera", mając na myśli Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

Ale, choć prezydent zwleka z decyzją, to - jak ustaliła Wirtualna Polska - wiadomo już, kiedy ją ogłosi. Ma się to wydarzyć 13 listopada, a więc w dzień pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Wtedy zostanie wybrany marszałek Sejmu, a jego wybór będzie oznaczać, że ukonstytuowała się jakaś sejmowa większość. Jaki jest stan na dzisiaj? Jak mówił informator WP, "prezydent idzie w kierunku, że 13 listopada na pierwszym posiedzeniu na Wiejskiej chce zobaczyć, kto formalnie będzie miał sejmową większość".

- Sprawdzianem dla wszystkich partii politycznych będzie wybór marszałka Sejmu. Temu, kto będzie miał większość, prezydent prawdopodobnie powierzy misję tworzenia nowego rządu. Ale - jak pokazuje przeszłość - z prezydentem może być różnie. Wyjechał z Warszawy na 1 listopada, wraca w niedzielę. Cały czas się zastanawia. Finalnej decyzji jeszcze nie ma - przekonywał.

W PiS już mało kto wierzy, że przy 194 posłach uda się "przeciągnąć" na swoją stronę kolejnych 37. Powierzenie przez Dudę misji utworzenia rządu Morawieckiemu byłoby więc ruchem z góry skazanym na porażkę i potencjalne ośmieszenie wciąż jeszcze obecnego premiera. Zwróciła na to uwagę osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.

Prezydent poczeka do pierwszego posiedzenia, zobaczy i wtedy podejmie decyzję. Ale jeśli chciałby wyznaczyć Morawieckiego, zrobiłby to już po konsultacjach w Pałacu. A nic takiego nie miało miejsca. Jeśli na pierwszym posiedzeniu Sejmu opozycja będzie miała większość, a wszystko na to wskazuje, jak to będzie wyglądać, jeśli wskaże Morawieckiego?

- rozmówca WP z otoczenia prezydenta