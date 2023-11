Kogo opozycja chce postawić przed sądem? Padły trzy nazwiska

Od wyborów parlamentarnych 2023 minął już prawie miesiąc. Choć prezydent Andrzej Duda powierzył w pierwszej kolejności misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to większość w nowej Sejmu będzie mieć koalicja KO, Lewica i Trzecia Droga. I to właśnie ona najpewniej ostatecznie przejmie władzę.

Jedną z kwestii najmocniej akcentowanych w środowisku dotychczasowej opozycji, jest chęć rozliczenia PiS za ostatnie 8 lat rządów. Którzy politycy obozu rządzącego mogą się obawiać? O tym mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Leszek Miller.

Rozliczanie PiS? Miller wymienił nazwiska polityków obozu władzy

- Za działanie rządu odpowiada przede wszystkim prezes Rady Ministrów, więc tego bym wskazał. Nawet jak Morawiecki będzie mówił, że czegoś nie wiedział, to go w niczym nie usprawiedliwia - stwierdził były premier, a obecnie eurodeputowany. Przekonywał, że prezes Rady Ministrów "jest od tego, by kierować rządem i by wiedzieć o wszystkich najważniejszych rzeczach, które się w nim dzieją".

Podobne zdanie Miller wyraził na temat ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Na pewno ten człowiek ma wiele za uszami, więc jego też sprawiedliwość musi dosięgnąć. Ale wydaje mi się, że problemy są w każdym resorcie, i w kulturze, i obrony narodowej - wymieniał rozmówca WP.

To jest rząd, to są politycy, którzy stracili umiar, którym się wydawało, że będą rządzić do końca świata, wydawało się, że nie poniosą nigdy żadnej odpowiedzialności, bo zawsze ich ktoś obroni - Leszek Miller

- Władza absolutna prowadzi zawsze do korupcji absolutnej i mamy właśnie z tym do czynienia- podkreślił Miller. Jego zdaniem to, z czym opozycja może mieć problem w kontekście ewentualnych rozliczeń, to próba pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko dlatego, że "jego podpisy na dokumentach pojawiają się bardzo rzadko".

- On nie chciał po prostu brać odpowiedzialności za to, co się działo. Gdyby doszło do jakichś procesów sądowych, no to nie ma podpisu, to nie ma odpowiedzialności. I nie wiem, co zrobić z Kaczyńskim, ale będzie problem - podsumował europoseł.

