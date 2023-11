Kolejna partia z zaproszeniem na rozmowy od Morawieckiego. Pokazali pismo

O otrzymaniu zaproszenia od Morawieckiego informował w środę w Radiu Zet Sławomir Mentzen. - Wczoraj dotarło do mnie takie zaproszenie na rozmowy. Natomiast nie ma tu o czym rozmawiać. Premier Morawiecki jest człowiekiem całkowicie niewiarygodnym - mówił współprzewodniczący Konfederacji i prezes Nowej Nadziei w programie "Gość Radia ZET". Dodał, że dostał nieskonkretyzowane zaproszenie do rozmów. - Tam chyba był czwartek, czy piątek - zaznaczył polityk. - Ale ja całą kampanię mówiłem, że idę do Sejmu, żeby zakończyć rządy PiS, więc o nie mamy o czym rozmawiać - powiedział.

Pytany o słowa Krzysztofa Bosaka, który kilka dni temu powiedział, że "Konfederacja nigdy nie odmawia rozmów", odpowiedział, że "dzisiaj mamy spotkanie w tej sprawie, po którym na pewno wydamy komunikat". - Ja nie mam o czym rozmawiać z Mateuszem Morawieckim - podkreślił.

Lewica z zaproszeniem na rozmowy od Morawieckiego. "Oszukany premier zaprasza"

Zaproszenie do rozmów miała dostać także Lewica. "Oszukany Premier zaprasza na spotkania w sprawie oszukanej koalicji! W imieniu Lewicy informuję, że nigdzie się nie wybieramy!" - napisał w środę na Twitterze (X) Krzysztof Gawkowski. We wpisie zamieścił zdjęcie zaproszenia.

Mateusz Morawiecki informuje w nim, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniem mu misji utworzenia rządu, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do wyboru pozostawia jeden z terminów: czwartek 23 listopada w przedziale między godz. 9 a 14 lub piątek 24 listopada w przedziale między 10 a 15.

"Celem spotkania jest budowanie Koalicji Polskich Spraw, mającej kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji obietnic złożonych Polakom. Prezentowane dotychczas propozycje obejmują szeroki zakres kwestii, zarówno gospodarczych, jak i społecznych - rodzin, edukacji i zdrowia" - napisał premier w zaproszeniu.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje programowe, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Propozycje dotyczą rodziny, seniorów, edukacji oraz zdrowia. Jak mówił premier, "Dekalog Polskich Spraw" mógłby być fundamentem Koalicji Polskich Spraw.

Szef rządu ocenił, że polityka społeczna powinna by wyjęta poza nawias sporu politycznego. Mówił m.in. o zwiększeniu wydatków na edukację do 6 proc. PKB, zwiększeniu wynagrodzeń dla nauczycieli, wyższych wynagrodzeniach na uczelniach wyższych, przeznaczeniu 2 proc. PKB na naukę. Mówił też, że są gotowe ustawy dotyczące m.in. wakacji kredytowych na 2024, zamrożenia cen energii elektrycznej czy przedłużenia 0 VAT na żywność.

Źródło: Radio ZET/PAP