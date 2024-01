Kolejne czystki po rządach PiS. "Stawiamy je w stan likwidacji"

Minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiadał, że chce zmienić funkcjonowanie polskiej nauki i uporządkować instytuty i instytucje podlegające jego resortowi. Zapytany, czy zrobi to metodami podobnymi do tych, zastosowanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza w obszarze mediów publicznych, potwierdził: – częściowo tak.

Wieczorek: stawiamy instytucje kultury w stan likwidacji

– Zauważamy, że w ministerstwie nauki, a wcześniej w ministerstwie edukacji, powstawały jakieś instytuty i instytucje kultury. W związku z tym już podjęliśmy decyzję, że stawiamy je w stan likwidacji, bo się okazuje, że ta likwidacja trwa pół roku. To będzie czas na to, żeby zobaczyć, jak to wszytko funkcjonowało – ogłosił. – Natomiast pozostałe rzeczy chcemy realizować wspólnie ze środowiskiem: akademickim, naukowym – dodał. Zastrzegł, że zmian wymagają "bardzo delikatne sprawy", jak lista czasopism punktowanych, czy kwestie dotyczące ewaluacji uczelni. – To wymaga dyskusji, ale też podejmowania decyzji – mówił.

– Na pewno pierwsze pół roku to będzie podsumowanie reformy premiera Gowina i ustawy, która weszła od 2019 roku, bo jest wiele zastrzeżeń. Myślę, że trzeba przede wszystkim zwiększać samodzielność uczelni i zwiększać demokrację na uczelniach. Przed nami wybory rektorów – przypomniał.

Do kolejnych kwestii, którymi zajmie się resort, zaliczył finanse. – Mamy choćby Centrum Łukasiewicz, szereg instytutów badawczych, Polską Akademię Nauk. Będziemy rozmawiali z kierownictwami tych instytucji, jak mądrze i rozsądnie wydawać środki finansowe, których jest dużo więcej, niż w roku ubiegłym – powiedział. – Przespaliśmy szansę, jaką dawały środki z Krajowego Planu Odbudowy, bo 1 proc. na innowacje i badania to mało, podczas gdy średnia europejska wynosi 10-12 proc. Szkoda. Te pieniądze by się bardzo przydały. Zobaczymy, czy nie udałoby się dokonać alokacji. Namawiamy środowisko uczelni i naukowe, by się nad tym zastanowić. Młodzi ludzie też powinni się zastanowić, po co zostać na uczelniach, w instytutach, jak to będzie przekładało się na ich rozwój zawodowy i awanse. O tym trzeba podyskutować i dokonać zmian. Zdania są różne w środowisku, trzeba szukać kompromisu – wyjaśnił.

Nieprawidłowości wokół NCBiR

Przypomniał też, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju trwa audyt, "bo są bardzo poważne zastrzeżenia co do tego, jak te środki były dzielone". – Niestety, zastrzeżenia mają także instytucje europejskie, co nas bardzo niepokoi. Wystosowaliśmy pisma w tej sprawie i pewnie w styczniu będą spotkania, gdzie będziemy to wyjaśniali. Będzie to wymagało głębokiej restrukturyzacji - myślę, że zmian kadrowych i organizacyjnych. NCBiR musi się stać instytucją, która w jasny, przejrzysty sposób dzieli środki finansowe, środki z UE na badania i rozwój. Dostępność tych środków musi być dla wszystkich - małych i dużych uczelni i instytutów – podkreślił.

Docelowo NCBiR będzie podlegać ministrowi nauki, co wymaga zmian ustawowych, które trwają. – Nie ma nauki i szkolnictwa wyższego bez NCBiR – stwierdził. Minister zastrzegł też, że "jeśli chodzi korzystanie ze środków na badania i rozwój - nie należy nikogo wykluczać". – Muszą być środki i kryteria, które będą wspomagały mniejsze uczelnie, ośrodki akademickie. Taki system funkcjonuje także w samorządzie, gdzie większe samorządy wspierają te mniejsze – mówił.

Źródło: Radio ZET/PAP/Polskie Radio 24