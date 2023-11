Kolejne nazwiska do rządu Tuska. Dwie kandydatury podzieliły koalicjantów

Po wyborach parlamentarnych i prawdopodobnym przejęciu władzy przez dotychczasową opozycję trwa giełda nazwisk w kontekście najważniejszych stanowisk w państwie. Z uwagi na najmniej liczną reprezentację z formacji opozycyjnych, na minimalną liczbę resortów w nowym rządzie może liczyć Lewica.

Opozycja tworzy rząd. Kogo deleguje Lewica?

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, na obecnym etapie negocjacji do rządu Donalda Tuska miałby wejść Krzysztof Gawkowski jako wicepremier i minister cyfryzacji. Lewica miałaby też otrzymać Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie największe szanse na zastąpienie Marleny Maląg ma - choć nie jest to przesądzone - posłanka Katarzyna Kotula.

To jednak nie są jedyne nazwiska, o jakich się spekuluje. W grze jest również desygnowanie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk do resortu edukacji. To budzi opór wśród pozostałych koalicjantów, którzy obawiają się, że polityczka będzie "zbyt radykalna". - Po Przemysławie Czarnku potrzebujemy stabilizacji, a nie odwrotu w drugą stronę - powiedział polityk KO w rozmowie z WP. Lewica nie zamierza jednak odpuszczać.

Wirtualna Polska ustaliła również, że na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego miała szansę stanąć Joanna Scheuring-Wielgus. Jej kandydatura także spotkała się z zarzutami o "radykalność", co poskutkowało brakiem akceptacji. Poza tym, ten resort - w kontekście chociażby zmian w TVP - wolałaby przy sobie zatrzymać KO.

Niezależnie od tego, jaki będzie skład rządu, pewnym jednak jest, że oprócz Gawkowskiego (który jest pewniakiem) drugą osobą z ramienia Lewicy będzie kobieta. - Chcieliśmy, żeby w rządzie reprezentowała nas kobieta, ale prosił nas też o to Donald Tusk. Na pewno będzie to kobieta, mamy świetne kandydatki na ministry - przyznał w rozmowie z portalem ważny polityk Lewicy.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska