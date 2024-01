Kolejne problemy Macieja Wąsika. Wkrótce zapadnie prawomocny wyrok

Sprawa zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wywołała masę politycznych i społecznych emocji. Politycy PiS, za sprawą Andrzeja Dudy, są już na wolności. Okazuje się jednak, że Maciej Wąsik ponownie może mieć kłopoty. 23 lutego zostanie bowiem ogłoszony prawomocny wyrok w jego sprawie.

Kolejny wyrok w sprawie Wąsika. "Nie był w stanie udowodnić swoich słów"

Maciej Wąsik został pozwany przez Fundację Otwarty Dialog - ta twierdzi, że polityk Prawa i Sprawiedliwości naruszył jej dobra osobiste. Mowa tu m.in. o powiązaniach z Rosją, praniu pieniędzy i działaniach hybrydowych, które były wiceszef MSWiA zarzucał fundacji. Oskarżył też Bartosza Kramka, który jest przewodniczącym rady fundacji, o "publiczne wzywanie do rozlewu krwi".

"Pan Wąsik nie był w stanie udowodnić swoich słów w pierwszej instancji, a dziś sąd apelacyjny zadecydował o pominięciu wniosków zawartych w apelacji pozwanego Wąsika" - przekazała Fundacja Otwarty Dialog w poniedziałek, po rozprawie w Sądzie Apelacyjnym. Dodano, że 23 lutego ogłoszony zostanie prawomocny wyrok.

"Tylko cytował innych"

Wirtualna Polska rozmawiała z Bartoszem Kramkiem. Ten poinformował, że Wąsik nie pojawił się osobiście na poniedziałkowej rozprawie. - Dzisiaj sąd faktycznie wysłuchał stanowiska pełnomocnika pana Wąsika. Wysłuchał też strony powodowej. Na poprzedniej rozprawie pełnomocnik pana Wąsika złożył wnioski dowodowe. Teraz jednak sąd zdecydował, że nie wnoszą one nic do sprawy i zdecydował o ich pominięciu - mówił.

- Argumentacja pana Wąsika była taka, że on tylko cytował to, co mówili inni. Pełnomocnik polityka PiS podnosił także kwestię, że pan Wąsik był niejednokrotnie przeze mnie obrażany. Cytował moje tweety, w których zarzucałem mu, że jest zbrodniarzem i jest odpowiedzialny za śmierć uchodźców na granicy z Białorusią, co jest po prostu faktem - dodał. Podkreślił przy tym, że jeśli Wąsik czuje się pomówiony, to "ma prawo go pozwać, z czego jednak nie skorzystał".

W tej sprawie zapadł już wyrok w pierwszej instancji. Zgodnie z jego treścią Maciej Wąsik ma złożyć oświadczenie, w którym przeprasza fundację za godzące w nią wypowiedzi. Dodatkowo polityk miałby zapłacić po 10 tys. złotych na rzecz założycielki i prezeski Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej, Kramka i samej fundacji.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska