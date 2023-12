Kolejne zmiany w edukacji. Barbara Nowacka podjęła zdecydowane decyzje

Jak przekazało MEN, ze stanowisk kuratorów oświaty odwołani zostali: podlaska kurator Beata Pietruszka, mazowiecka kurator Aurelia Michałowska, śląska kurator Urszula Bauer, dolnośląski kurator Roman Kowalczyk, wielkopolski kurator Robert Gaweł i warmińsko-mazurski kurator Krzysztof Nowacki.

Wcześniej minister edukacji odwołała sześciu kuratorów oświaty. Jako pierwsza odwołana została małopolska kurator Barbara Nowak. Po niej odwołani zostali: pomorska kurator Małgorzata Bielang, podkarpacka kurator Małgorzata Rauch, kujawsko-pomorski kurator Marek Gralik, łódzki kurator Waldemara Flajszer i świętokrzyski kurator Kazimierz Mądzik.

Minister edukacji Barbara Nowacka, gdy informowała o odwołaniu małopolskiej kurator oświaty, zapowiedziała odwołanie pozostałych 15 kuratorów. Zapowiedziała też, że w ciągu miesiąca ma być rozpisany rządowy konkurs na stanowiska kuratorów oświaty.

"Jedną z ambicji nowego rządu – w tym moją jako Ministra Edukacji – jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela. Trudno jednak mówić o jego zwiększeniu bez odniesienia do kwestii finansowych. Dobra edukacja to także godne wynagrodzenia dydaktyków i pedagogów. Dlatego też cieszę się, że już teraz mogliśmy ogłosić zwiększenie zarobków od przyszłego roku – dla nauczycieli wchodzących do zawodu o 33 proc., a dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 proc. Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele, ta rekordowa podwyżka jest wyrazem naszego szacunku dla Państwa profesji, która ma znaczący wpływ na wykształcenie, jak również wychowanie naszych dzieci" - pisała Nowacka w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Źródło: Radio ZET/ Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)