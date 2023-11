Kolejny ruch ws. koalicji rządowej. PO podjęła decyzję

Marcin Kierwiński przedstawił Radzie PO uchwałę o utworzeniu koalicji rządowej. W uchwale napisano, że "zatwierdza się utworzenie jej przez: KKW Koalicja Obywatelska: Platforma, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, KKW Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe oraz KW Nowa Lewica" - czytamy.

Uchwałę przyjęto przez aklamację.

Nowy rząd. Tusk przekazał, jaki będzie podział stanowisk

Wcześniej Donald Tusk poinformował, jaki będzie podział stanowisk w klubie Koalicji Obywatelskiej w Sejmie i Senacie. - Będę rekomendował, żeby wicemarszałkami Sejmu zostały Monika Wielichowska i Dorota Niedziela. Rafała Grupińskiego rekomenduję na wicemarszałka Senatu - powiedział.

Zgodnie z zapisami parafowanej umowy kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jest kandydatem na pierwszego wicepremiera, zaś szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski na wicepremiera. Z kolei kandydatem na marszałka Sejmu jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który ma sprawować tę funkcję od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r. Od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji stanowisko to będzie piastować Włodzimierz Czarzasty.

W umowie zapisano, że Koalicja Obywatelska wskaże dwóch, a PSL jednego wicemarszałka Sejmu na okres całej kadencji. Nowa Lewica wyznaczy jednego wicemarszałka Sejmu na okres od 13 listopada 2023 r. do dnia 13 listopada 2025 r., z kolei od dnia kolejnego funkcję tę ma pełnić osoba wskazana przez Polskę 2050.

Senator KO Małgorzata Kidawa-Błońska ma do 13 listopada 2025 pełnić funkcję marszałka Senatu, następnie zastąpić ją ma osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską. W przypadku prezydium Senatu koalicja ma zgłosić czterech wicemarszałków, po jednym wskazanych przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.

Źródło: Radio ZET/PAP - Agata Zbieg, Daria Kania, Aleksandra Kiełczykowska