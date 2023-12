Kołodziejczak grzmi w Sejmie. "Macie problem z hormonami czy z mózgiem?"

Środa to kolejny dzień, w którym posłowie i posłanki zebrali się na sali sejmowej, by kontynuować pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Parlamentarzyści dyskutowali m.in. o zamrożeniu cen energii i - ponownie - nie brakowało emocji, krzyków i wyzwisk. W pewnym momencie na mównicę wszedł Michał Kołodziejczak, który zwrócił się do polityków Zjednoczonej Prawicy.

Sejm znów obraduje. Kołodziejczak: Macie problem z hormonami czy z mózgiem?

- Zobaczcie, to co się dzieje teraz na sali sejmowej, to jest idealne podsumowanie waszych rządów. Tak rządziliście przez ostatnie osiem lat, że Polaków nie stać na prąd. Łatwo wyliczyć, z czym sobie nie poradziliście: Prąd, trzeba dopłacać, żywność, trzeba opuszczać VAT, trzeba dopłacać, mieszkania, trzeba dopłacać. Nie ma lepszej wizytówki waszego rządzenia. To powolne zabijanie polskiej gospodarki - grzmiał Kołodziejczak.

Na tym jednak Michał Kołodziejczak nie zakończył. - Ja nie wiem, czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem - mówił, zwracając się do prawej strony sali sejmowej. - Bo mogą być dwa argumenty: Albo hormonalnie sobie nie radzicie z problemami, albo to jest problem z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można to nazwać głową, bo w głowie jest mózg - mówił.

Krzysztof Bosak przerwał wypowiedź Kołodziejczaka

W tym momencie prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przerwał jego wypowiedź i poprosił o konkluzję. - Po ośmiu latach waszych rządów starty energii z powodu złego stanu linii energetycznej są największe w Unii Europejskiej. Ponad 10 proc. strat, bo nie modernizowaliście linii energetycznej. My jesteśmy normalni, bo wolimy przekazać pieniądze Polakom. Wy dawaliście je obajtkom - powiedział.

Michał Kołodziejczak chciał jeszcze kontynuować. Nie pozwolił na to jednak Krzysztof Bosak, który wyłączył mu mikrofon. Argumentował, że polityk przekroczył limit czasowy przeznaczony na wypowiedź. Kołodziejczak był jeszcze przez chwilę na mównicy, ostatecznie jednak wrócił na swoje miejsce.

Źródło: Radio ZET