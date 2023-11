Kołodziejczak nie miał litości dla posłów PiS. "Ja bym was ze strajku wyrzucił"

Sejm w środę po południu wysłuchał informacji premiera w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Trwają one od początku listopada tego roku i jego organizatorzy domagają się m.in. ograniczenia importu ukraińskich produktów rolnych. Rolnicy z „Oszukanej wsi” rozpoczęli w poniedziałek całodobową blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Z kolei od 6 listopada przewoźnicy blokują przejścia graniczne w Korczowej oraz Dorohusku i Hrebennem w woj. lubelskim.

Minister infrastruktury Alvin Gajaduhr zwrócił uwagę w Sejmie, że polskie służby przygraniczne i przewoźnicy zauważają preferencyjne traktowanie w odniesieniu do rejestracji przewoźników z Ukrainy, którzy w czasie oczekiwania polskich kierowców realizują nawet cztery przewozy z przekroczeniem granicy polsko-ukraińskiej w ciągu tygodnia.

Sejm dyskutował o proteście przewoźników na granicy z Ukrainą

Jednocześnie zaapelował do państw unijnych, aby wspólnie przeanalizowały wpływ umowy ws. transportu w UE. Zdaniem Gajaduhra UE powinna omówić działania, jakie mogłyby zostać podjęte w celu sprostania wyzwaniu transportów z Ukrainy. Zdaniem ministra sytuacja polskich przewoźników pogorszyła się na skutek liberalizacji przewozów Ukraina-UE.

Posłowie sejmowej większości nie zostawili suchej nitki na reakcji rządu na protest przewoźników i rolników na granicy z Ukrainą. - Kto do tego dopuścił? Czy ktoś na tej sali czuje się w ogóle odpowiedzialny? My dokładnie wiemy, gdzie popełniliście błędy. Naraziliście reputację Polski, bezpieczeństwo, infrastrukturę krytyczną, interesy polskiej branży transportowej i wielu innych branż. Coście robili przez te tygodnie, zanim się nie ruszyliście wczoraj (wtorek 28 listopada - red.)? - mówił Paweł Kowal z KO.

Z kolei Michał Kołodziejczak z KO grzmiał z sejmowej mównicy: - Pozwólcie, że zwrócę się do ludzi bez honoru, do zdrajców polskiej wsi. Zobaczcie, wczoraj pani minister była na granicy u protestujących rolników. A wy teraz oddajecie nasze dobro narodowe, terminal zbożowy, chcecie go wydzierżawić na 30 lat międzynarodowej firmie. A teraz chcecie rozwiązywać problemy systemowo. W jaki sposób?

Lider Agrounii z nazwiska wymienił polityków PiS, którzy jego zdaniem są odpowiedzialni za kryzys na granicy. - Telus, Gembicka, Morawiecki, Kaczyński - osiągnęliście szczyt kłamstwa! Szczyt! Odmieniacie słowo "rolnik" przez wszystkie przypadki. Kłamiecie i żerujecie na dobroci polskich rolników, którzy wam uwierzyli - mówił.

Kazimierz Gwiazdowski z PiS komentował: - Gdyby rząd PiS zdradził polską wieś, to Prawo i Sprawiedliwość by nie wygrało na polskiej wsi, a to Prawo i Sprawiedliwość wygrało na polskiej wsi. Rządy PiS dobrze się przysłużyły, rząd nigdy nie zostawił polskich rolników samych sobie.

- (Były - red.) Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wspomniał, że ważną umowę w ramach UE poznał właściwie przez przypadek, a polska delegacja była obserwatorami. Informuję pana, że blisko od 20 lat nie jesteśmy obserwatorami w UE. Przestańcie obserwować problemy, a zacznijcie działać! - mówił Dariusz Klimczak z PSL.

W trakcie debaty towarzyszącej przedstawieniu informacji poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050-TD) przekonywał o tym, iż problem branży transportowej można było rozwiązać znacznie wcześniej. - Rząd mógł to zrobić i prezydent mógł to zrobić, gdyby dał Sejmowi pracować wcześniej - mówił. Jak ocenił, "polska branża transportowa jest w rozsypce". Dodał, że na 4 grudnia br. zaplanowanie jest spotkanie ministrów transportu UE, na którym przedstawiciele obecnego rządu "powinni załatwić sprawy w interesie polskich firm transportowych". - Jeśli tego nie robicie, możecie nie wracać - zaznaczył polityk.

Pod koniec dyskusji na mównicę wrócił Kołodzejczak. - Panie Telus! Cicho! Bo pan się dowie, co pański rząd robi! - mówił Kołodziejczak. Przypominał o dzierżawie terminala zbożowego na 30 lat. - Bez niego nie będzie możliwy tranzyt zboża z Ukrainy! Ja bym was ze strajku wyrzucił, jakbyście tak się darli! - komentował Kołodziejczak.

Źródło: Radio ZET/PAP