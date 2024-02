Kołodziejczak vs. rolnicy. Mocne słowa. "Jak wchodzili w d*** Kaczyńskiemu, to pasowało"

W piątek w całej Polsce rozpoczęły się protesty rolników, którzy sprzeciwiają się m.in. wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Poprzednio protestowali 24 stycznia. Podobnie jak wówczas, akcja ma formułę "przejazdową" - traktory i inne wolno przemieszczające się maszyny, a nawet piesi przechodzący przez pasy blokują drogi w kilkuset miejscach w całym kraju.

Do protestujących w różnych częściach kraju przyjechali przedstawiciele rządu. Np. w Przyborowicach (woj. mazowieckie) był minister rolnictwa Czesław Siekierski, z kolei w Medyce (woj. podkarpackie) wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W Borkach (woj. lubelskie) manifestantów odwiedził zaś wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Między nim a rolnikami kilkukrotnie doszło do spięcia.

Kołodziejczak w ostrej rozmowie z protestującymi rolnikami. Padły mocne słowa

- Mówiłem to, i będę powtarzać: sytuacja jest trudna. Ja chciałem uczestniczyć w rozmowach ze stroną ukraińską, ale te decyzje były inne. Ukraińcy się dopytują dzisiaj tylko: Kołodziejczak będzie? Oni wiedzą, że rolnicy mają we mnie swojego człowieka, a nie żeby było ładnie, dyplomatycznie i ciekawie - powiedział.

- Jak Ukraińcy usłyszeli o mojej propozycji o okresie przejściowym, to wysłali notę dyplomatyczną, czy mówiłem w swoim imieniu, czy rządu. Nikt się - za przeproszeniem "nie pieprzy z nami", a my się "cackamy", żeby każda strona była zadowolona. Wiem, że sytuacja jest bardzo trudna. Wczoraj rozmawialiśmy, że w tej trudnej sytuacji z cenami produktów, żeby była pomoc - przyznał wiceminister.

W tym momencie jeden z protestujących zapytał: "Co mamy robić? Mamy robić to, co ty robiłeś? Strajkować?", na co Kołodziejczak odparł, że "trzeba robić tak, co każdy uważa za słuszne".

Ja się dzisiaj dziwię. Bo pyta pan, co ma pan robić. Kiedy przez 8 lat rządziła jedna partia, wtedy w wielu miejscach nie było blokad. Dzisiaj mamy 50 dni nowego rządu - Michał Kołodziejczak

Na co przerwał mu jego rozmówca. - I co zrobiliście? Nic! Ja byłem za tobą. A co, teraz ja jestem głupi, że blokuje te drogi? - pytał rolnik. Ktoś z tłumu w pewnym momencie krzyknął, żeby "nie włazić w d*** Tuskowi", na co zareagował Kołodziejczak.

- Widzę, że to was interesuje! A jak poprzednio niektórzy wchodzili w d*** Kaczyńskiemu, to pasowało! - wrzasnął szef resortu rolnictwa. - Macie teraz w ministerstwie człowieka, który najbardziej walczy o wasze sprawy - podkreślał, apelując kilkukrotnie do rolnik, "żeby się nie podzielili".

Źródło: Radio ZET/wp.pl/X