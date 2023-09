Kołodziejczak wyproszony z TVP. "Boją się spokojnej rozmowy"

Michał Kołodziejczak został wyznaczony przez komitet Koalicji Obywatelskiej jako jej reprezentant w programie "Minęła Dwudziesta" na antenie TVP Info, co na Twitterze potwierdził opozycyjny komitet. Lider AgroUnii jest jedynka listy KO w okręgu numer 37 w wyborach parlamentarnych 2023.

Polityk przed rozpoczęciem programu pojawił się na stołecznym pl. Powstańców Warszawy, gdzie mieści się studio TVP Info, ale nie został wpuszczony do środka. - Stanął ochroniarz, przyszła jakaś kobieta, która powiedziała, że to jest ich firma i ja nie mogę tam wejść - powiedział Michał Kołodziejczak w rozmowie z Wirtualną Polską.

Michał Kołodziejczak niewpuszczony do TVP. "Boją się"

Kandydat KO do Sejmu dodał: - Oni boją się spokojnej, merytorycznej rozmowy, konkretnej wypowiedzi. Po ostatnim spotkaniu ze mną w "Minęła 20" widzieli, że nie da się wyprowadzić mnie z równowagi, że jestem spokojny i nie dałem się sprowokować.

Ostatni raz w programie "Minęła Dwudziesta" Kołodziejczak był 19 września, kiedy wdał się w ostrą dyskusję z prowadzącym Bartłomiejem Graczakiem. Lider AgroUnii oskarżył polityków partii rządzącej o kłamstwo i "zatruwanie społeczeństwa".

Zamieszanie w recepcji redakcji TVP Info Kołodziejczak wraz ze swoimi ludźmi nagrał na wideo, a nagranie udostępnił na Twitterze. - Wysłali nawet kamerę, były też jakieś dwie kobiety, które starały się sprowokować mnie przez kilka minut. Doszedł jeszcze dziennikarz z mikrofonem. Chcieli pewnie doprowadzić do sytuacji, żebym się na nich zdenerwował. To się nie udało - komentował polityk dla WP.

Do sprawy na antenie TVP Info odniósł się prowadzący "Minęła Dwudziesta" Miłosz Kłeczek. - Do siedziby TVP próbował wejść, czy też wtargnąć, nie zaproszony wcześniej jeden z prorosyjskich działaczy Koalicji Obywatelskiej - mówił pracownik Telewizji Polskiej. Jego zdaniem stacja wystosowała zaproszenie tylko do parlamentarzystów KO.

Nie potwierdza tego komitet KO. "Zaproszenie do udziału w Minęła 20 zostało skierowane, jak co dzień, do biura prasowego KO. Zdecydowaliśmy, że KO w programie będzie reprezentował Michał Kołodziejczak - jedynka KO w okręgu nr 37. Dopiero po konsultacjach z osobami decyzyjnymi w TVP, powiadomiono nas, że zapraszacie wyłącznie parlamentarzystów. Zwróciliśmy uwagę, że to nieprawda, bo M. Kołodziejczak był w studiu Minęła 20 w ubiegłym tygodniu, a dokładnie 19 IX. Poinformowaliśmy wydawcę, że podtrzymujemy decyzję o udziale M. Kołodziejczaka w programie. Kłamstwo nie popłaca" - poinformowała opozycyjna koalicja na Twitterze.