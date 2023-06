Komiczna wolta w Łodzi. PiS zapłaci karę. Zdanowska: "Pójdzie na in vitro"

Hanna Zdanowska przekazała we wtorek, że Prawo i Sprawiedliwość, w związku ze zmianą decyzji o miejscu swojej konwencji programowej, i tak wpłaci pieniądze do miejskiej kasy. O ile wcześniej miały tam trafić za wynajem hali, teraz trafią w ramach kary za niedotrzymanie kontraktu. Bilans się więc zgadza, podobnie jak cel, który zasilą - miejski program in vitro. - Będzie to kilkadziesiąt zabiegów in vitro, z czego bardzo się cieszę - zapowiedziała we wtorek. O odwołaniu kontraktu pomiędzy PiS a Łodzią poinformował nowy sztabowiec - Joachim Brudziński.

Wolta w Łodzi. Konwencja PiS przez przypadek wesprze in vitro

Przypomnijmy, że Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, od początku zapowiadała, że dochód z wynajmu hali przez sztabowców z PiS zostanie przeznaczony na ten cel. - Bardzo mi przykro, że ta konwencja nie odbędzie się w Łodzi, ale ponieważ podpisana umowa zawiera kary umowne, w związku z czym tak czy tak, Prawo i Sprawiedliwość zapłaci za zabiegi in vitro, które w ramach tej obietnicy zamierzamy zrealizować - przyznała już we wtorek.

Konwencja PiS w Łodzi. Ujawniono nieoficjalne stawki

Prezydent Zdanowska nie mogła sprecyzować wysokości kary - jest objęta tajemnicą handlową. Nieoficjalnie jednak, miałaby to być kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wynajęcie hali natomiast - miało opiewać na ponad 100 tys. zł.

Jak dotąd nie wiadomo, gdzie odbędzie się nowa konwencja PiS. Brudziński podał tylko, że chodzi o Dolny Śląsk, a nieoficjalne ustalenia "Polsat News" sugerują, że może paść Turów i kopalnie węgla.

Prezydent Zdanowska zapowiedziała, że podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi radni mają zagłosować nad dodatkowymi 150 tys. zł na tegoroczny program miejski in vitro. Na wsparcie dla par z problemem niepłodności miasto przekazuje rocznie ok. 1 mln zł. W ciągu 7 lat działania programu w Łodzi na świat przyszło ponad 450 dzieci.

RadioZET.pl