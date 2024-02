Komisja Etyki wzywa Kaczyńskiego. Odpowie za skandaliczne słowa?

Pod koniec stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Głos zabrał premier Donald Tusk, który przytoczył, co miało miejsce chwilę wcześniej.

- Tak nieszczęśliwe się składa, że ja siedzę bardzo blisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. [...] Czasami słyszę, co mówi. Kiedy przemawiał wiceminister Michał Kołodziejczak i zwrócił się do prezesa Kaczyńskiego per "panie Kaczyński", pan prezes Kaczyński odpowiedział mu: "ty gówniarzu" - relacjonował.

Kaczyński stanie przed Komisją Etyki za słowa pod adresem Kołodziejczaka

- Jarosław Kaczyński zostanie zaproszony na następne posiedzenie Komisji Etyki, które zapewne odbędzie się w czasie kolejnego posiedzenia Sejmu - przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską przewodnicząca gremium Izabela Mrzygłocka z KO.

Warto zauważyć, że podczas trwającej kadencji Sejmu prezes PiS nie odpowiedział jeszcze na żadne zaproszenia tej komisji, a za nieodpowiadanie na wezwanie posłom nie grożą konsekwencje.

Komisja Etyki zdążyła już ukarać niektórych posłów PiS zwróceniem uwagi - np. Marka Suskiego za wypowiedź na zakończenie rozmowy w Radiu Plus, kiedy życzył słuchaczom miłego dnia "mimo pogody pod zdechłym Tuskiem", zaś Pawła Szrota za podanie się za policjanta podczas próby wejścia do budynku TVP.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska